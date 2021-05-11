Numan Kurtulmuş: Bütün dünya sussa Türkiye susmayacaktır

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11 Mayıs 2021 Salı 00:45:00 - Güncelleme:11 Mayıs 2021 Salı 00:45:00

Numan Kurtulmuş'tan Mescid-i Aksa açıklaması: Bütün dünya sussa Türkiye susmayacaktır

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Mescid-i Aksa'yı işgal eden İsrail'in insanlık dışı saldırılarına ilişkin konuşan Kurtulmuş, "Bu coğrafyanın amiral gemisi ve kilit taşı olan Türkiye'dir. Bütün dünya sussa Türkiye susmayacaktır." ifadelerine yer verdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Akşam TV'de, Aksam.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Serkan Fıçıcı'nın sorularını yanıtladı. Kurtulmuş, işgalci İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırına tepki göstererek, "Bütün dünya sussa Türkiye susmayacaktır." dedi.

"BÜTÜN DÜNYA SUSSA TÜRKİYE SUSMAYACAKTIR"

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, işgalci İsrail polisinin Filistinlilere ve Mescid-i Aksa'ya yönelik olarak "İsrail'in Ramazan ayı boyunca yapmış olduğu saldırganlık vahşet boyutuna ulaştı." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş şu ifadeleri kullandı:

"FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZİN SONUNA KADAR YANINDAYIZ"

"Tam manasıyla özgür olan ve başkenti Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulmasına kadar bu mücadele devam edecektir." ifadesini kullanan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

TÜRKİYE'NİN İHA VE SİHA BAŞARISI

İHA ve SİHA'ların savaş teknolojilerinde değişime neden olduğunu belirten Kurtulmuş, "Türkiye'nin bölgesel güç olma yolundaki adımlarını görüyorlar, bunu engellemek için çalışmalar yürütüyorlar." dedi.

Kurtulmuş şöyle devam etti:

DOĞU AKDENİZ AÇIKLAMASI

Doğu Akdeniz'deki gelişmelere de değinen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş şunları kaydetti:

GENÇLER FİLİSTİN HAKKINDA NE KADAR FİKİR SAHİBİ?

Numan Kurtulmuş, Z kuşağına kimsenin haksızlık yapmaması gerektiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"RACHEL CORRİE GİBİ DİRAYETLİ OLAN, HAKKANİYETLİ OLAN KİŞİLERİN TARAFINDA OLMAYI YEĞLİYORUM"

Filistin davasının haklı bir dava olduğunu ve eninde sonunda zafere ulaşacağını ifade eden Kurtulmuş şunları kaydetti:

Etiketler : numan kurtulmuş mescidi aksa türkiye israil
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