Numan Kurtulmuş ve Ümit Özdağ yarın görüşecek

Numan Kurtulmuş ve Ümit Özdağ yarın görüşme gerçekleştirecek

Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan cephesinin siyasi temasları sürüyor.

Gelen son habere göre, yarın saat 14:00'te AK Parti ve Zafer Partisi arasında bir görüşme yapılacak.

Basına yapılan bildirimde, Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ ile AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un yarın saat 14.00'te Zafer Partisi Genel Merkezi'nde basına kapalı bir görüşme gerçekleştirecekleri belirtildi.