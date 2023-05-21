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21 Mayıs 2023 Pazar 14:31:00 - Güncelleme:21 Mayıs 2023 Pazar 14:31:00

Numan Kurtulmuş ve Ümit Özdağ yarın görüşme gerçekleştirecek

Kaynak: ntv.com.tr

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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş ile Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ yarın Zafer Partisi Genel Merkezi'nde basına kapalı bir görüşme gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan cephesinin siyasi temasları sürüyor.

Gelen son habere göre, yarın saat 14:00'te AK Parti ve Zafer Partisi arasında bir görüşme yapılacak.

Basına yapılan bildirimde, Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ ile AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un yarın saat 14.00'te Zafer Partisi Genel Merkezi'nde basına kapalı bir görüşme gerçekleştirecekleri belirtildi.

Etiketler : numan kurtulmuş ümit özdağ ak parti zafer partisi
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