"Türkiye artık küresel aktör, Erdoğan dünya lideri"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin küresel bir aktör ve Başkan Erdoğan'ın dünya lideri olduğuna dikkat çekti.

Numan Kurtulmuş yaptığı paylaşımda, "Semerkant'ta Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi, ardından New York'ta BM Genel Kurulu Toplantılarında ülkemizin küresel barış vizyonunun dünya liderlerine ve kamuoyuna etkin şekilde anlatılması... Tahıl koridoru açılarak küresel kıtlık riskinin azaltılması... Ukrayna ve Rusya arasında savaş esirleri değişiminin sağlanması... Güçlü ve Büyük Türkiye'nin uluslararası gündemdeki yansımalarından birkaçı sadece. Türkiye artık küresel aktör, Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya lideri." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği uluslararası arenada manşetlerdeki yerini korurken, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesinde ve BM Genel Kurulunda dünyadaki ülke ve hükümet liderlerine yönelik temasları, uluslararası camiaya yönelik açıklamaları, dengeli ve etkin bir dış politika izlemesi uluslararası gündeme yansıdı.

TAHIL KORİDORUNA ÖVGÜ

Tahıl koridorunun açılmasıyla, küresel çapta bir gıda krizini önleyen Başkan Erdoğan, pek çok ülke ve kurum liderinden övgüler aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, New York'ta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede, Türkiye'nin tahıl koridoru anlaşmasındaki çabalarını övdü.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM 77. Genel Kurulu görüşmelerinin açılışında Türkiye'nin desteğiyle sağlanan tahıl anlaşmasını överek, anlaşmanın dünya için "umut" ve "mucize" olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, tahıl koridoru için yaptığı arabuluculukla küresel gıda krizini önleyen Türkiye'ye övgüler yağdırdı. Putin, "Ukrayna tahılı için her şeyi yaptık. Afrikalı liderlere tahıl konusunda her şeyi yapacağımız sözünü verdim. Bunu Türkiye ile yaptık. Türkiye arabulucu olmasaydı, tahılın neredeyse tamamı gelişmekte olan ve en fakir ülkelere değil, AB ülkelerine gönderilecekti" dedi.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Rusya'nın saldırıları altındaki Ukrayna'dan tahıl ihracatının sürdürülmesinde etkin diplomasisi sebebiyle Türkiye'ye teşekkür etti.

UKRAYNA İLE RUSYA ARASINDA SAVAŞ ESİRİ DEĞİŞİMİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yürüttüğü diplomasi trafiği sonucunda Rusya ve Ukrayna arasında 200 savaş esirinin mübadelesinin yapıldığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya ile Ukrayna arasında 200'den fazla savaş esirinin mübadelesindeki rolü dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür etti.

The Guardian gazetesi, gelişmeyi "en büyük esir takası" olarak tanımladı. Haberde, "Takas, Türkiye'nin arabuluculuğu sonrasında geldi ve müzakereler sıkı bir gizlilik içinde yürütüldü." denildi.

KÜRESEL BARIŞ VİZYONU

Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin dış politikadaki vizyonu daima barış odaklı olmuştur. Bölgemizden başlayarak tüm dünyada sulhu sükûnun hâkim kılınması için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Toplantının, dünyanın birden fazla tehditle eş zamanlı olarak baş etmeye çalıştığı kritik bir dönemde gerçekleştirildiğini belirten Başkan Erdoğan, Koronavirüs salgınında alınan derslerin en başta geleninin, küresel sorunların çözümünde uluslararası dayanışmanın önemi olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin salgın sürecinde hiçbir ayrım gözetmeden 161 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa destek sağladığını hatırlatan Başkan Erdoğan, yerli ve millî aşı TURKOVAC'ı tüm insanlığın hizmetine sunduklarını ifade etti.

Yalnızca son bir haftada meydana gelen gelişmeler sayesinde bile, dünyanın en önemli basın-yayın ve medya kuruluşlarının Başkan Erdoğan'ı ve Türkiye'yi yazması, dünyanın neredeyse bütün devlet ve hükümet liderlerinin Başkan Erdoğan'ın yürüttüğü diplomasi ve küresel çaptaki etkinliğine övgüler yağdırması dikkatlerden kaçmadı.

Uluslararası camiada etkin bir şekilde yürütülen diplomasi ve dış politika sayesinde, Türkiye'nin küresel çapta bir aktör ve Başkan Erdoğan'ın dünya lideri olduğu bir kez daha kanıtlanmış oldu.