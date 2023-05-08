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08 Mayıs 2023 Pazartesi 22:12:00 - Güncelleme:08 Mayıs 2023 Pazartesi 22:12:00

Numan Kurtulmuş: Siyaset düşmanlık alanı değil, rekabet alanıdır

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş; "Demokrasinin büyük gücü herkesin siyasi haklarını kullanabilmelidir. Siyasetçilere yapılan saldırıları şiddetle kınıyoruz. Kabul etmeyiz. Siyaset düşmanlık alanı değil, rekabet alanıdır." dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Erzurum'da yaşanan olaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş; "Bir seçime gidiyoruz ve hep şunu söyledik. Kayda değer bir olay olmadı, bundan sonra da umuyorum ki böyle bir şey olmaz. Bu aslında hepimiz için ortak bir beklenti olmalı. Demokrasinin büyük gücü herkesin siyasi haklarını kullanabilmelidir. Siyasetçilere yapılan saldırıları şiddetle kınıyoruz. Kabul etmeyiz. Siyaset düşmanlık alanı değil, rekabet alanıdır. Son günlerde böyle hareketler oldu. Sinan Oğan'ın seçim otobüsüne bir saldırı olduğunu öğrendik. Erzurum var. Kim tarafından yapılırsa yapılsın demokrasi bakımından kabul edilemez bir durumdur. Bir başka önemli husus ise bu sürecin nasıl yürütüleceğine dair kurallar var. Herkesin bu süreç içinde olaki bu süreci zehirlemek için bir takım prokovasyonlar yapılabilir. Herkesin bu konuda uyanık olması lazım. Herkesin provokasyona zemin hazırlamayacak şekilde davranması lazım. Bu süreci tatlı bir rekabet içinde götürelim. Hiç kimsenin bir şehri topyekün suçlaması da mümkün değildir. Herkese çok daha fazla sorumluluk düşüyor. O taş İmamoğlu ve ekibine atışmış bir taş değil sonuçları itibarıyla AK Parti'ye de atılmış bir taştır. Erzurum'da yaşanan olay muhteşem İstanbul mitingini gölgede bırakmıştır." dedi.

Kurtulmuş; "Bize en aykırı sözleri söyleyenlere bile biz de sözümüzü söyleriz. Sözü bastırmanın yolu ne taştır, ne küfürdür. Bunları tamamen reddediyoruz. Birilerinin buradan algı oluşturması bu durumu AK Parti çıkarmış gibi bir algı oluşturması kabul edilemez. Siyasette her türlü mücadeleye eyvallah ama bu bir söz yarışıdıdır. Burada sopanın ne işi var?" ifadelerine yer verdi.

Etiketler : ak parti kurtulmuş erzurum
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