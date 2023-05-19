AK Parti İstanbul milletvekili adayı Kurtulmuş, bir televizyon ekranında açıklamalarda bulundu.



İşte Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları:

- Her halükarda kazanan Türkiye demokrasisi oldu. Seçimin kaybedeni öncelik CHP oldu. Cumhurbaşkanlığı yarışına Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday gösterdiler, etrafında çok fazla fikir ve siyaset merkezlerini etrafa alarak kendilerinde çok büyük bir koalisyon oluşturdular. Yurt dışından da bazı açık destekleri arkasına aldı. Sosyal medyada 'kazandı' algısı oluşturuldu ama hüsranla karşılaştılar. Bir zamanlar yüzde 15'ler civarında oyları olduğu iddia edilen HDP, yüzde 9'un altına düştü. HDP'yi de bu seçimin kaybedenleri arasına koyabiliriz. HDP, HADEP gibi bir siyasi partinin varlığı sorun değil. Sorun bu siyasi partinin, dağla, terörle arasına mesafe koyamamasıdır. HDP'ye oy veren çok geniş bir kitle 'yeter' diyor. Bir zamanlar Doğu'da, Güneydoğu'da yoldan geçerken güvenlik kuvvetleri 'hava karanlık' diye uyarırdı, şimdi Allah'a çok şükür Türkiye'nin her yerinde en ücra mezrasında halk gece yarılarında oturuyorlar, faaliyetlerini yürütüyorlar. Halk böyle bir huzur ortamı bulmuşken buradan geri dönüş istemiyor.

"CUMHUR İTTİFAKI EN BAŞINDAN BERİ BİR AL-VER PAZARLIĞI İÇİNDE OLMADI"

- Cumhur İttifakı en başından beri bir al-ver pazarlığı içinde olmadı. Millet İttifakı'nda başından beri bir pazarlık vardı. Bu pazarlıkta kaybeden CHP oldu. Oyları olmayan partilerin 40'a yakın vekil çıkarması, CHP seçmenin sorguladığı bir nokta oldu. Bizim avantajımız Türkiye'nin temel noktalarında koşulsuz bir ortaklık içerisinde hareket edildi. Cumhurbaşkanımızın aldığı yüzde 49,5 oy, 1 Kasım seçimlerinde AK Parti'nin aldığı oydur. Oyların tamamınin tamamının toplamı birleşik kaplar şeklinde hareket etti.

"TÜRKİYE'DE 2 SİYASİ ÇİZGİ VAR"

- Türkiye'de başından beri 2 siyasi çizgi vardır. Bir tarafta yerli ve milli, Türkiye'nin imkanlarına güvenen, batı medenitleri karşısında yenilmediğine inanan bir milli siyaset çizgisidir. Menderes, Özal, Erbakan, Yazıcıoğlu'nu buraya koyabilirsiniz. Diğer tarafta da CHP'nin merkezde olduğu sol gibi görünen ama bal gibi sağcı bir partidir. Ecevit karşı tarafta gözüküyor olmakla birlikte milli hassasiyetleri itibariyle milli siyaset çizgisine destek olmuş birisidir.

"MİLLİ GÖRÜŞ'Ü SEVEN KİTLEDE HAYAL KIRIKLIĞINA YOL AÇTI"

- Kılıçdaroğlu'nun adaylığının Saadet Partisi Genel Merkezi'nde ilan edilmesi, 28 Şubat sürecini hatırlatan 'Türkiye laiktir laik kalacak' sloganlarının atılması, İzmir Marşı'nın söylenmesi... Zaten Milli Görüş'ün en temel özelliklerinden birisi Cumhuriyet Halk Fırkası zihniyetine karşı olmasıdır. Böyle bir karşıtlık üzerinde fikri tekamülünü tamamlamış bir siyasi çizginin 2023 seçiminde, tam da karşıdaki adaya destek vermiş olması Milli Görüş'ü seven kitlelerde hayal kırıklığına yol açtı. Yeniden Refah Partisi'nin bu seçimde önemli bir oy olmasının sebebi de bu.

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