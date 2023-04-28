Nükleer güçlü Türkiye

'Türkiye Yüzyılı'nın yeni eneji gücü olacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne ilk yakıt, Erdoğan ve Putin'in canlı bağlantıyla katıldığı törenle yüklendi. Çekilen bayrakla santral 'nükleer tesis' unvanı kazandı.

Türkiye'nin 25 milyar dolarlık bedelle tek şantiyede yürüttüğü en büyük proje olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS), dün tarihi bir viraj aşıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in canlı bağlantıyla katıldığı törenle santrale ilk yakıt yüklendi. Tesisin en kritik uygulaması olan uranyum çubuklarının Taze Yakıt Deposu'na yerleştirilmesiyle Akkuyu "nükleer tesis" statüsü kazandı. İşlem Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) denetiminde yapıldı. Törene canlı bağlantıyla katılan Erdoğna yaptığı konuşmada Türkiye'yi, dünyanın nükleer güç sahibi ülkeleri arasına sokacak büyük bir hamlenin sevincini paylaşmak üzere bir arada olduklarını belirtti.

Erdoğan, "Bu törenle aynı zamanda milletimize olan bir sözümüzü, bir ahdimizi daha gerçekleştirmiş oluyoruz" ifadesini kullandı. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin üretime geçmesinden bir önceki aşaması olan nükleer yakıtların santral sahasına getirilmesine şahitlik ettiklerini söyleyen Erdoğan, "Hava ve denizyoluyla gelen nükleer yakıtların santralimize teslimiyle birlikte artık Akkuyu bir nükleer tesis hüviyetini kazanmıştır. Böylece ülkemiz, 60 senelik bir gecikmenin ardından da olsa dünyada nükleer güç sahibi ülkeler ligine yükselmiştir" dedi.

DÜNYADA 422 TANE VAR

Bugün dünyada 422 nükleer reaktörün faal halde olduğunu, 57'sinin de yapımının devam ettiğini anlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Avrupa Birliği elektriğinin yüzde 25'ini nükleerden elde ediyor. Geçtiğimiz yıl Avrupa Komisyonu, nükleer enerjiyi 'yeşil enerji' kabul ederek, bu konudaki tereddütleri gidermiştir. Biz de Akkuyu ile ülkemizi bu gelişmelerin bir parçası haline getirdik. Projemize en başından beri destek veren, Sayın Putin başta olmak üzere tüm Rusya Federasyonu makamlarına şükranlarımı sunuyorum. Santralimizin inşasında ve üretime geçme sürecinde görev alan Türk ve Rus tüm personeli tebrik ediyorum."

İKİ YENİ SANTRAL YOLDA

Akkuyu'da inşa edilen santral planlanırken ve hayata geçirilirken, önceliklerinin başında güvenliğin geldiğini vurgulayan Erdoğan "Santralimizin 6 Şubat depremlerinden etkilenmemesi, mühendislerimizin ve işçilerimizin işlerini ne kadar titizlikle icra ettiklerini gösteriyor. Bu projedeki tecrübemiz ışığında, farklı bölgelerimizde inşa etmeyi planladığımız 2. ve 3. nükleer santrallerimiz için de inşallah en kısa sürede harekete geçeceğiz" diye konuştu. Erdoğan "Ülkemizin elektrik tüketiminin yüzde 10'u tek başına bu santral tarafından sağlanacaktır. Tam kapasite devreye girdiğinde burada yılda yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretilecek. Doğalgaz ithalatımızın düşmesine yıllık 1,5 milyar dolar katkısı olacak bu proje, milli gelirimizin artışına olumlu yönde etki yapacak" dedi. Daha sonra Akkuyu'nun nükleer tesis statüsüne kavuşmasının sembolü olan barış için atom bayrağı göndere çekildi.

PUTİN: ERDOĞAN'IN BAŞARISI

Törende konuşma yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Gerçek anlamda Türk-Rus en büyük ortak projelerinden biri olan Akkuyu NGS'de önemli aşamaya gelinmesinde sizi tebrik ediyorum. Akkuyu, Türk-Rus tarihinin en büyük projelerinden" dedi. Enerji ve ticaret ilişkilerinin daha çok geliştirilmesine karar verildiğini belirten Putin, "İki ülke pazarına da daha faal şekilde göstereceğiz' ifadelerini kullandı.

Putin şunları söyledi: "Sayın Erdoğan şahsen ve Türkiye hükümeti ülke ekonomisinin gelişimi için ne kadar büyük hizmetlere imza attığını bizlere gösteriyor. Akkuyu NGS'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına yetiştirilmesi, Erdoğan'ın kişisel başarısı sayesinde gerçekleşti." Putin "Türkiye'de gaz merkezi kurulacak. Türkiye'de kurulacak gaz merkezi ile ticaret artacak. Gazımızın 3. ülkelere yönelimi konusunda işbirliği kararı verdik" dedi.

NÜKLEER YAKIT RUSYA'DAN HAVA YOLUYLA GELDİ

Rusya'dan havayolu ile yüksek güvenlik tedbirleri eşliğinde getirilen uranyum peletlerinden oluşan nükleer yakıt ilk etapta Adana Havalimanı'na getirildi. Burada 3 tır'a yüklenen yakıt, ardından kara yoluyla Akkuyu NGS sahasına taşındı. Koruyucu kaplarda taşınan ve radyasyon ölçümleri yapılan uranyum peletleri herhangi bir güvenlik riski taşımıyor. Akkuyu NGS'de ilk ünitenin, ön testlerin ardından devreye alınması planlanıyor.

DÖNMEZ: ÜRETİM 2024'TE

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "2018'de Akkuyu'nun temeline ilk harcı döktük. Şu an 4 reaktörün inşası aynı anda devam ediyor. Önümüzdeki yıl nükleer enerjiden elektrik üretmeye başlıyoruz" diye konuştu.

PUTİN'E UKRAYNA İÇİN YENİ ÖNERİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akkuyu'daki tören öncesi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, görüşmede, Akkuyu'ya katkıları için Putin'e teşekkür etti. Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ve tahıl mutabakatı bağlamındaki çalışmaların da değerlendirildiği görüşmede, Erdoğan, kurulması teklif edilen çalışma grubu vasıtasıyla yeni açılımlar üzerinde çalışılabileceğini ifade etti. Görüşmede, Suriye'deki gelişmeler de ele alındı. Putin, Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini de iletti. Görüşme sonrası açıklama yapan Putin "Önemli kararlar aldık. Sayın Erdoğan'ın fakir ülkelere un sevk etme teklifi var. Bu un Türkiye'de Rus buğdayından üretilecek" dedi.