VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
TPAO'dan AR-GE proje çağrısı
Ağustosta 687 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi
Nükleer Düzenleme Kurumu 27 uzman yardımcısı alacak
Emeklilere 'kök maaş' düzenlemesi
TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınavları bugün yapılacak
Sel felaketinin yaşandığı Libya'ya 24 ülkeden 70'ten fazla yardım uçağı ulaştı
24 Eylül 2023 Pazar 09:30:00 - Güncelleme:24 Eylül 2023 Pazar 09:30:00

Nükleer Düzenleme Kurumu 27 uzman yardımcısı alacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK), merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 27 uzman yardımcısı alacak.

Kurumun, konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, NDK, çevre mühendisliği bölümünden 1, endüstri mühendisliği bölümünden 2, fizik bölümü 6, fizik mühendisliği bölümünden 6, kimya mühendisliği bölümünden 1, nükleer enerji mühendisliği bölümünden 7, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, insan kaynakları yönetimi, çalışma ekonomisi ve endüstri İlişkileri bölümlerinden herhangi birinden 2 ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, küresel siyaset ve uluslararası ilişkiler bölümlerinin herhangi birinden 2 kişi olmak üzere toplam 27 kişiyi işe alacak.

Söz konusu ilan kapsamında adayların 1 Ocak 2023 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor.

Ayrıca bütün adaylardan İngilizce Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az (D) seviyesinde veya buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olma şartı aranacak.

Sınav başvuruları 25 Eylül Pazartesi günü saat 14.00'te başlayıp 9 Ekim Pazartesi günü saat 23.59'da sona erecek.

Adaylar başvurularını, e-Devlet üzerinden "Nükleer Düzenleme Kurumu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya "Kariyer Kapısı" https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden giriş yaparak elektronik ortamda yapacak.

Öte yandan NDK, merkez teşkilatında görevlendirmek üzere 3 mühendis, 1 avukat, 1 mütercim, 10 veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 1 teknisyen olmak üzere toplam 16 kişiyi de işe almak için 30 Ekim-03 Kasım tarihlerinde sözlü sınav yapacak.

Başvurular 25 Eylül Pazartesi günü saat 14.00'te başlayıp 9 Ekim Pazartesi günü saat 23.59'da sona erecek.

Etiketler : nükleer düzenleme kurumu uzman yardımcısı istihdam
Süperstar enerjisi

Süperstar enerjisi
Ajda Pekkan: Can dostlarımıza sahip çıkalım

Ajda Pekkan: Can dostlarımıza sahip çıkalım
Zerrin Özer efsanesi özlenmiş

Zerrin Özer efsanesi özlenmiş
Üçüncü kez şampiyon olmak için gidiyor

Üçüncü kez şampiyon olmak için gidiyor
Cihangir'de terör estirdi

Cihangir'de terör estirdi
Sahnede boncuklu tabancayla vuruldum

Sahnede boncuklu tabancayla vuruldum
Eşimle yazışarak tartışırım

Eşimle yazışarak tartışırım
Bu kış albüm geliyor

Bu kış albüm geliyor
Romantik yaz akşamı

Romantik yaz akşamı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX