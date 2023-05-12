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12 Mayıs 2023 Cuma 16:30:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2023 Cuma 16:30:00

Nüfus müdürlükleri seçim dolayısıyla hafta sonu açık olacak

Kaynak: AA

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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, seçim dolayısıyla yarın ve pazar günü nüfus müdürlüklerinin açık olacağını bildirdi.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, seçim dolayısıyla oy kullanacak vatandaşların T.C. kimlik kartı talepleri için yarın ve pazar günü nüfus müdürlüklerinin açık olacağını bildirdi.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanacak vatandaşlarımızın T.C. Kimlik Kartı talepleri için nüfus müdürlüklerimiz 13-14 Mayıs'ta açık bulundurulacaktır. İşlemler, randevusuz olarak yapılacaktır." bilgisi verildi.

Etiketler : nüfus müdürlükleri seçim hafta sonu
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