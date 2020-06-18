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18 Haziran 2020 Perşembe 20:07:00 - Güncelleme:18 Haziran 2020 Perşembe 20:07:00

Nüfus müdürlükleri LGS ve YKS'ye girecek öğrenciler için açık tutulacak

Kaynak: AA

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Nüfus müdürlükleri, LGS ve YKS'ye girecek öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı başvurularının alınması amacıyla belirlenen tarih ve saatlerde açık olacak!

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün twitter hesabından yapılan paylaşımda, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları (YKS) sınavlarına girecek öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) kimlik kartını çıkarabilmesi için ihtiyaç duyulan belgelere ilişkin bilgi verildi.

LGS ve YKS'ye girecek öğrenciler için tüm il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin açık tutulacağı belirtilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Tüm il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin 18-19-25-26 Haziran'da saat 20.00'ye kadar, 20-27 Haziran'da 07.00-13.00 saatlerinde, 28 Haziran'da 07.00-16.00 saatlerinde açık bulundurulacaktır.

Öğrencilerimiz, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla sınava başvurulduğunu gösterir fotoğraflı belge ile il veya ilçe nüfus müdürlüklerine randevusuz olarak başvuruda bulunabileceklerdir."

Öğrencilerin başvurudan önce T.C. kimlik kartı bedellerini PTT, anlaşmalı bankalar ya da interaktif vergi dairesi "https://ivd.gib.gov.tr" adresinden yatırılabileceğine işaret edilirken, müracaat sırasında son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğrafını da öğrencilerin yanında bulundurması gerektiği bildirildi.

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