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01 Haziran 2024 Cumartesi 17:16:00 - Güncelleme:01 Haziran 2024 Cumartesi 17:16:00

Nostaljik çizgi filmler

Kaynak: Merve Mehmetnurioğlu

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Büyük bir heyecanla televizyon karşısına geçip izlediğimiz o nostaljiyle harmanlanmış çizgi filmlerin büyülü dünyasına merhaba diyoruz.

Eskiden, sabahları uyanır uyanmaz en büyük heyecanımız, televizyonun karşısına geçip sevdiğimiz çizgi filmleri izlemekti. O zamanlar, gerçek dünyanın dertlerinden uzaklaşıp, renkli dünyalara dalmanın keyfiyle başlardık güne.

O masum çizgiler, bizi kahkahaya boğar, maceralara sürükler ve hatta bazen ufak bir ders bile verirdi. Her bir karakter, bir köşede ya da bir şekilde hayatımıza dokunurdu. Kimi zaman arkadaşlığın, kimi zaman cesaretin, kimi zaman da sevginin önemini öğretirlerdi bize. Onlarla büyüdük, onlarla öğrendik

Şimdi, o çocuksu heyecanı hatırladıkça içimizde garip bir hüzün belirir. Zamanın akışıyla birlikte o masumiyetin, o saflığın bir parçası olup gitmiş gibi hissederiz. Ama o çizgi filmler hala orada, bir köşede, o eski masumiyeti ve neşeyi saklıyor.

Etiketler : çizgi film karakter çocuk çocukluk anı
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