Norveç'ten gelip can dostlara yetişti

İran asıllı Norveç vatandaşı Fari Larsen, 2011'de yerleştiği Alanya'da sokak kedilerine bakmaya başladı. Çoğunluğu yerleşik yabancılardan oluşan hayvanseverlerin desteğini de alan Larsen, 2013'te Oba Mahallesi'nde bir hayvansever grubu oluşturdu. Fari Larsen ve arkadaşları, 2017'de ise ARGA (Animal Rescue Group Alanya) Hayvan Koruma Merkezi'ni kurdu.

Sokak hayvanlarının beslenmesi, bakıma muhtaç olanların tedavisini üstlenen Fari Larsen, arkadaşlarıyla birlikte bugüne kadar yüzlerce hayvanın hayatına dokundu. Fari Larsen, şimdilerde kiraladığı bir yapıya taşıdığı ARGA Hayvan Koruma Merkezi'nde hayvanların bakımını ve tedavisini üstlenirken, bazılarını da sahiplendiriyor.

'AVRUPA'YA 289 KEDİ VE 29 KÖPEK YUVALANDIRDIK'

Küçük bir grup olarak başladıkları merkez sayesinde bugün yüzlerce hayvanın hayatını kurtardıklarını belirten Fari Larsen, merkez sayesinde 300'den fazla hayvanı da Avrupa'ya sahiplendirdiklerini anlattı. Merkezin başarısında özellikle yabancı gönüllülerin rolünden bahseden Fari Larsen, "Başlangıçta küçük bir gruptuk. Ancak zamanla annesi ölen kediler, gebe kediler derken sayı arttı.

Avrupa'ya 289 kedi ve 29 köpek yuvalandırdık. Şu anda 31 içeride, 20 de dışarıda kedimiz var. Besleme noktalarımızda da yaklaşık 150 kediyi, 27 köpeği besliyoruz. Buraya aynı zamanda geçici süreyle bakılması için hayvanlar da bırakılıyor. Bize ihbarlar geliyor veya yaralı hayvanlar getiriliyor. Onların da tedavisini yapıyoruz ve yuva arıyoruz" dedi.