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02 Şubat 2023 Perşembe 14:16:00 - Güncelleme:02 Şubat 2023 Perşembe 14:16:00

Norveç'te Kur'an-ı Kerim'i yakma izni iptal edildi

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin uyarısı neticesinde Norveç'in Kur'an-ı Kerim yakılmasına verdiği izni iptal ettiğini açıkladı.

Diplomatik kaynaklardan yapılan bilgilendirmede, Norveç'te Kur'an-ı Kerim'e karşı saldırı içeren bir eylem gerçekleştirileceğinin öğrenilmesi üzerine Norveç'in Ankara Büyükelçisi Skjonsberg'in Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı belirtildi.

Büyükelçi Skjonsberg'e, Norveç'in açıkça nefret suçu niteliğindeki söz konusu provokatif eylemin engellenmemesi yönündeki yaklaşımının en güçlü şekilde kınandığı ve bu tutumunun kabul edilemez olduğu iletildi.

Büyükelçiye, eyleme izin verilmemesinin beklenildiği vurgulandı.

NORVEÇ'TE KUR'AN-I KERİM'İ YAKMA İZNİNE İPTAL

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Norveç'te yarın kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı saldırı içeren bir eylem gerçekleştirileceğinin öğrenilmesi üzerine Norveç'in Ankara Büyükelçisi'ni bakanlığımıza çağırdık. Verdikleri izni iptal ettiler." açıklamasında bulundu.

Etiketler : dışişleri bakanlığı norveç kuranı kerim büyükelçi eylem
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