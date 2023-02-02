Norveç'te Kur'an-ı Kerim'i yakma izni iptal edildi

Diplomatik kaynaklardan yapılan bilgilendirmede, Norveç'te Kur'an-ı Kerim'e karşı saldırı içeren bir eylem gerçekleştirileceğinin öğrenilmesi üzerine Norveç'in Ankara Büyükelçisi Skjonsberg'in Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı belirtildi.

Büyükelçi Skjonsberg'e, Norveç'in açıkça nefret suçu niteliğindeki söz konusu provokatif eylemin engellenmemesi yönündeki yaklaşımının en güçlü şekilde kınandığı ve bu tutumunun kabul edilemez olduğu iletildi.

Büyükelçiye, eyleme izin verilmemesinin beklenildiği vurgulandı.

NORVEÇ'TE KUR'AN-I KERİM'İ YAKMA İZNİNE İPTAL



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Norveç'te yarın kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı saldırı içeren bir eylem gerçekleştirileceğinin öğrenilmesi üzerine Norveç'in Ankara Büyükelçisi'ni bakanlığımıza çağırdık. Verdikleri izni iptal ettiler." açıklamasında bulundu.