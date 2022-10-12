Yunanistan'ın Ege'deki kirli oyunları bir kez daha deşifre edildi

Norveçli kuruluş Yunanistan'ın Adalar oyununu deşifre etti! Türkiye haklı: Lozan ihlali
Kaynak: Sabah
Norveç merkezli Aegean Boat Report, gerçekleri ortaya döktü. Kurum, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e “Ege adalarının silahlandırılması bir provokasyondur ve mülteciler konusunda da Türkiye haklı” mesajını verdi
Norveç merkezli Aegean Boat Report, gerçekleri ortaya döktü. Mültecileri ölüme terk ettikleri ve adaları uluslararası hukuka aykırı şekilde silahlandırdıkları defalarca kez belgelenen Atina hükümetinin yalanlarını bu kez bir sivil toplum kuruluşu açıkladı.
Norveçli sivil toplum kuruluşu Aegen Boat Report / Ege Tekne Raporu, Adalar oyununu deşifre etti. Kuruluş, Yunan hükümetinin mültecileri silah haline getirdiğini söyledi.
LOZAN'IN İHLALİ
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Twitter'dan yaptığı paylaşımı alıntılayan Aegean Boat Report, "Adaların ABD askeri ekipmanlarıyla doldurulması, 1923 tarihli Lozan ve 1947 tarihli Paris anlaşmalarının ihlali olmasıyla provokasyon olarak görülebilir" ifadelerini kullandı.
Kuruluşun Miçotakis'e cevabının ardından Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarakis, "Ege Tekne Raporu'nun mülteci kaçakçılığına yardım ettiğini ve Doğu tarafından finanse ediliyor olabileceğini" öne sürdü.
Aegean Boat Report, Mitarakis'in iddialarını yalanlayarak, "Mitarakis'in iki iddiası da doğru değil. Bunu bilmediğine inanmak da imkansız. Kasten yanlış bilgi yaymak yalan söylemektir" değerlendirmesinde bulundu.
"EĞRETİ ATA BİNEN ÇABUK İNER"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı bir televizyon programında "Yunanistan'a şunu söylüyoruz; 'Eğreti ata binen çabuk iner ya da çabuk düşer.'
Öyle 'Benim arkamda ABD var, AB var, ben istediğimi yaparım.' dersen, ona biz 'Kalimera.' deriz. Yani 'Günaydın.' deriz. 'Uyan o hayalden. Bunların hiçbir faydası olmaz. Kimse senin arkanda durmaz" dedi.
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