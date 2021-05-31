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31 Mayıs 2021 Pazartesi 08:00:00 - Güncelleme:31 Mayıs 2021 Pazartesi 08:00:00

Normalleşme takvimi için karar günü

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Başkan Erdoğan, vaka sayıları ve aşılama rakamlarının masaya yatırılacağı bugünkü kabine sonrası ‘yeni normal'in ayrıntılarını açıklayacak.

Kontrollü normalleşme döneminde vaka sayılarının azalmasıyla ağır hasta sayısında düşüş yaşandı. Aşılanmanın da hız kazanmasıyla salgınla mücadelede olumlu bir tablo ortaya çıktı. Vaka sayıları 8 binin altına düştü. Salgınla mücadelede yarından itibaren yeni bir dönem başlayacak. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Başkan Erdoğan başkanlığında toplanacak. İşte yeni dönem için masada olacak başlıklar:

KAFE VE RESTORANLAR: Yüzde 50 kapasite mecburiyeti getirilebileceği belirtilen işletmelerin, dış mekanlarının mesafe kurallarınca açılması ve 22.00'ye kadar faaliyet göstermelerine izin verilmesi bekleniyor.

EĞİTİM: Telafi eğitiminin ne zaman başlayacağı ve yüz yüze mi yoksa uzaktan mı olacağı görüşülecek.

DÜĞÜNLER: Salonlar belli misafir sayısına göre hizmet verebilecek. İlk etapta açık alanlarda düğünlerin yapılması beklenirken, aşılamanın artmasıyla bu durumun kapalı salonlara kadar ilerlemesi bekleniyor.

SOSYAL ALANLAR: Halı sahalar, spor salonları, yüzme havuzları, hamam ve saunalar kapılarını yine kapasite düşürerek açabilecek.

AŞILAMA: Aşılamanın yüksek olduğu iller ve yaş gruplarıyla ilgili alınacak kararlarda bu kriter de ele alınacak. Kararlarda illerin yoğunluk oranları belirleyici bir etken olacak.

MASKE ZORUNLULUĞU: Yarından itibaren sahillerde, parklarda, bahçelerde, kişiler arası iki metre mesafe varsa, insanlar artık maskesiz oturabilecek ya da dolaşabilecek.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Bilim Kurulu'nun hafta içi uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması saat 24.00'e kadar uzatılmalı önerisi, kabine üyeleri tarafından ele alınacak. Hafta sonu sokak yasağının cumartesi kaldırılması ve pazar devam etmesi gündemde ancak bu hafta cumartesi de yasak olabilir.

Şehirlerarası seyahat yasaklarının da tamamen kaldırılması düşünülüyor.

BAKKAL VE MARKETE 2 KM MESAFE AYARI

Hükümet, AVM ve zincir marketlerle ilgili yeni kuralları belirleyen yasa teklifi çalışmalarını hızlandırdı. Küçük esnafı korumak için harekete geçilen düzenleme kapsamında zincir marketler, mahalle bakkalının 200 metre yanında olamayacak. Bulvar üzerinde ise zincir marketler ile mahalle bakkalı arasında 2 km olacak. 2 bin altı nüfuslu bölgelerde zincir market şubeleri açılmayacak. Bazı yerlerde 100'er metre arayla aynı zincir marketin farklı şubelerinin açılması da önlenecek. Öte yandan, yeni açılacak AVM'ler arasında en az 5 km mesafe olacak. Alanı bin 500 m2'nin altında olan zincir marketlerde tütün mamulü, mobilya, elektronik eşya ve beyaz eşya gibi ürünlerin satışı yapılmayacak.

Etiketler : Kontrollü normalleşme AVM zincir marketler cafeler korona
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