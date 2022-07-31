VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'li 5 terörist etkisiz hale getirildi
KPSS'de genel yetenek ve genel kültür oturumu yapıldı
Nöbetçi eczaneler e-Devlet'ten görülebilecek
Türk savunma sanayisinde "dev araç" rekabeti
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Donetsk bölgesi için 'zorunlu' tahliye emri
Türk milletinin göğsünü kabartan tim: SAS
Diyarbakır'da ‘Eren Abluka-28 operasyonu başlatıldı!
İlk gemi yola çıkıyor
Aranan ülkelerden bir tanesi olabiliriz
İki ülke arasında gerilim! Savaş gemileri bölgede boy gösterdi
Maymun çiçeğini yendi damgalanmayı yenemedi
Zehra Bayır'ın acılı babası vahşeti anlatıp isyan etti
Tahıl koridoru için ilk rota belli oldu!
Devlet unutmaz
"Hizaya getirilen Türkiye artık yok"
Kuvvetli sağanak yağmur geliyor
Asgari ücretliye ucuz konut fırsatı! Tarih netleşti
Alman sevgiliye hediye
Oğlu çaldı Hande söyledi
Neşet Ertaş'ın bayrağı Zara'da!
Çöp adam Uraz!
Siyahlar içinde
Hepiniz benim begonvilimsiniz
Cihangir'de ‘Ev'lendi!
31 Temmuz 2022 Pazar 13:55:00 - Güncelleme:31 Temmuz 2022 Pazar 13:55:00

Nöbetçi eczaneler e-Devlet'ten görülebilecek

Kaynak: AA

ABONE OL

Türk Eczacıları Birliğince bildirilen ve il sağlık müdürlüklerince onaylanan nöbetçi eczane bilgileri, e-Devlet'te yer alacak.

Türkiye genelindeki tüm nöbetçi eczanelerin tek bir sayfada görebilmesine imkan sağlayan "Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK)-Nöbetçi Eczane Sorgulama Hizmeti" e-Devlet'te açıldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı, vatandaşların nöbetçi eczanelere erişimini kolaylaştırmak için yeni bir hizmeti hayata geçirdi.

"Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK)-Nöbetçi Eczane Sorgulama Hizmeti" e-Devlet kapısında açıldı.

Türk Eczacıları Birliği (TEB) tarafından bildirilen ve il sağlık müdürlüklerince onaylanan nöbetçi eczane bilgileri, e-Devlet'teki sayfada yer alacak. Vatandaşlar, burada nöbetçi eczanelerin adres bilgilerinin yanı sıra konum bilgilerine de kolaylıkla erişebilecek.

TİTCK Nöbetçi Eczane Sorgulama Hizmeti, uygulamada, "Yeni Eklenen Hizmetler" bölümünde yer alıyor. Vatandaşlar ayrıca e-Devlet uygulamasının arama motorundan "TİTCK Nöbetçi Eczane Sorgulama Hizmeti" sayfasına girerek, Türkiye genelindeki tüm nöbetçi eczaneleri tek bir sayfada görebilecek.

Söz konusu hizmeti, uygulamadaki "Favori Hizmetlerim" bölümüne ekleyenler ise sayfayı tek adımla açabilecek.

Vatandaşlar, bilgisayar dışında, cep telefonlarına ücretsiz indirilebilen e-Devlet uygulamasından da bu hizmete erişebilecek.

TİTCK Nöbetçi Eczane Sorgulama Hizmetiyle, Türkiye genelindeki tüm nöbetçi eczanelerin bilgilerinin en güncel şekilde, aynı mecrada toplanması sağlandı.

Etiketler : nöbetçi eczaneleri TİTCK Nöbetçi Eczane e-Devlet uygulaması
Dizi için Antep kültürü dersi aldılar

Dizi için Antep kültürü dersi aldılar
Savaş baltasıyla dondurma kesti

Savaş baltasıyla dondurma kesti
Korumasız geziyorum

Korumasız geziyorum
Yangın tüpü yüzünde patladı

Yangın tüpü yüzünde patladı
Karla yaş aldı

Karla yaş aldı
Denizin dibinden para kazanıyor

Denizin dibinden para kazanıyor
İkinci tatilleri Kaz Dağları'nda

İkinci tatilleri Kaz Dağları'nda
Konserler başlıyor

Konserler başlıyor
Kenan'lı final

Kenan'lı final

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX