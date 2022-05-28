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28 Mayıs 2022 Cumartesi 14:37:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2022 Cumartesi 14:37:00

Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar: Memleketimizin yükselmesi için çok ama çok çalışın

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Nobel Ödüllü bilim insanı Aziz Sancar, Azerbaycan TEKNOFEST'te yaptığı açıklamada, "Sevgili gençler Bakü'de TEKNOFEST'le sizlerle buluşmaktan dolayı çok bahtiyarım. Sizlerin bilim ve teknoloji alanında çalışma yapma isteğiniz beni çok memnun ediyor." dedi.

İşte Aziz Sancar'ın açıklamalarından satır başları:

Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin 104. Kurtuluş Yıl Dönümü'dür. Bu vesileyle tüm Azerbaycanlı kardeşlerimize kutlu olsun. Tüm Türk dünyasına kutlu olsun.

Sevgili gençler Bakü'de TEKNOFEST'le sizlerle buluşmaktan dolayı çok bahtiyarım. Sizlerin bilim ve teknoloji alanında çalışma yapma isteğiniz beni çok memnun ediyor. Ben kanserle ilgili çalışırken Nobel kazanayım diye yola çıkmadım, bu hastalığa karşı bir çare bulabilir miyiz diye yola başladım. Hayatta ödül almak için yola çıkmayın, yaptığınız her işte en iyi olmaya çalışın. Dürüst, ahlaklı ve adaletli olun. Bu şekilde çalışırsanız mutlaka ödülünü alırsınız.

Etiketler : Aziz Sancar TEKNOFEST Bakü
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