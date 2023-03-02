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02 Mart 2023 Perşembe 08:17:00 - Güncelleme:02 Mart 2023 Perşembe 08:17:00

Nişanlı çifte ormanda infaz! Katil babası çıktı

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Adana Çukurova'da, vatandaşlar başlarından vurulmuş bir erkek ile bir kadını görerek durumu polise bildirdi. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, erkek şahsın hayatını kaybettiğini tespit ederken, ağır yaralanan kadını hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, yaralı kadının Zülfiye Dopoğlu (24), ölen erkeğin de Abdülsamet Kocaman (27) olduğunu belirledi.

EVİ TERK ETMİŞ

Yapılan çalışmada öldürülen kadın ve erkeğin nişanlı olduğu belirlendi. Saldırının ardından polis bir otomobilin bölgeden hızla uzaklaştığı bilgisine ulaştı. Ekipler, aracın Zülfiye Dopoğlu'nun babası Mehmet Dopoğlu'na ait olduğunu belirledi. Zanlı evine düzenlenen operasyonla yakalandı. Genç kadının iki gün önce evden nişanlısına kaçtığı, babanın da bu yüzden cinayeti işlediği ileri sürüldü.

Etiketler : Adana Çukurova Zülfiye Dopoğlu Abdülsamet Kocaman Mehmet Dopoğlu

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