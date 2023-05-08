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08 Mayıs 2023 Pazartesi 11:30:00 - Güncelleme:08 Mayıs 2023 Pazartesi 11:30:00

Nisanda en fazla aylık reel getiri külçe altında oldu

Kaynak: AA

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Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde nisanda en yüksek aylık reel getiri yüzde 7,15 ile külçe altında gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları"nı açıkladı.

Buna göre, nisanda en yüksek reel getiri, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,15 ile külçe altında oldu. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde de külçe altın yatırımcısına yüzde 8,83 kazanç sağladı.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından avro yüzde 3,34, dolar 0,92, mevduat faizi (brüt) 0,65 yatırımcısına kazandırırken BİST 100 Endeksi yüzde 4,15, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 8,99 kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise avro yüzde 1,75 reel getiri sağlarken dolar yüzde 0,63, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,90, BİST 100 Endeksi yüzde 5,63 ve DİBS yüzde 10,39 yatırımcısında kayba yol açtı.

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,89, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3,67 yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 13,34, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 17,50 yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.

6 aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 23,60, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 10,95 yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,63, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 17,99 yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak hesaplandı.

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 34,32, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 42,20 yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak dikkati çekti.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından külçe altın yüzde 7,26, DİBS yüzde 11,95, avro yüzde 12,45, dolar yüzde 13,57 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 23,66 yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise külçe altın yüzde 1,82 yatırımcısına reel getiri sağlarken DİBS yüzde 6,78, avro yüzde 7,31, dolar yüzde 8,50 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 19,18 kaybettiren yatırım araçları oldu.

Etiketler : tüketici fiyat endeksi külçe altın nisan reel getiri
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