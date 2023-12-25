25 Aralık 2023 Pazartesi 20:28:00 - Güncelleme:25 Aralık 2023 Pazartesi 20:28:00
Nijerya'da çete katliamı: En az 100 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika Haberleri.. Nijerya'nın Plateau eyaletinde silahlı kişilerin köylere düzenlediği saldırılarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti.
- Bakanı Özhaseki duyurdu! “100 milyon metrekare yeşil alan için proje başlattık”
- Nijerya'da çete katliamı: En az 100 kişi hayatını kaybetti
- Irak'ın kuzeyinde şehit olan 6 asker için Hakkari'de tören düzenlendi
- Adalet Bakanlığında istihdam edilecek 486 personelin sınav sonuçları yayımlandı
- Antalya'da Kafes-24 operasyonu: 43 şüpheli gözaltına alındı
- Bakan Güler Hakkari'de: Operasyona ilişkin bilgi aldı