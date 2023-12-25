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25 Aralık 2023 Pazartesi 20:28:00 - Güncelleme:25 Aralık 2023 Pazartesi 20:28:00

Nijerya'da çete katliamı: En az 100 kişi hayatını kaybetti

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Son Dakika Haberleri.. Nijerya'nın Plateau eyaletinde silahlı kişilerin köylere düzenlediği saldırılarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'nın Plateau eyaletinde silahlı kişilerin köylere düzenlediği saldırılarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti.
Etiketler : Nijerya saldırıları Plateau'da ölümler köy saldırıları
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