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Nijer'de halk sokaklarda: Fransız askerlerinin ülkeden gitmesini istiyorlar
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03 Eylül 2023 Pazar 21:52:00 - Güncelleme:03 Eylül 2023 Pazar 21:52:00

Nijer'de halk sokaklarda: Fransız askerlerinin ülkeden gitmesini istiyorlar

Kaynak: AA

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Nijer'de ülkede konuşlu Fransız askerlerinin gitmesi için gösteri yapıldı

Binlerce kişi, başkent Niamey'deki Fransız askeri üssü önünde toplandı.

Göstericiler, "Topraklarımızda Fransız askerlerini istemiyoruz", "Fransız askerleri gidin", "İşgale hayır" slogan attı.

Öte yandan ülkenin Tillaberi bölgesinde de aynı gerekçeyle eylem yapıldı.

Fransa'nın Nijer'de yaklaşık 1500 askeri ve Diori Hamani Havalimanı yakınlarında "Niamey 101" isminde bir askeri üssü bulunuyor.

Nijer'de 26 Temmuz'da başa gelen askeri yönetim, Fransa ile imzalanan 5 askeri işbirliği anlaşmasının iptal edildiğini açıklamıştı.

Askeri yönetim, Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte'ye 25 Ağustos'ta ülkeyi terk etmesi için 48 saat vermiş ancak Itte ülkeden ayrılmamıştı.

Bunun üzerine Nijer Dışişleri Bakanlığı, Büyükelçi Itte'nin dokunulmazlığının kaldırıldığını ve polis güçleri tarafından sınır dışı edileceğini duyurmuştu.

Itte hala Nijer topraklarında bulunuyor.

NİJER'DEKİ DARBE

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker, yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da CNSP isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.

Etiketler : nijer afrika avrupa
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