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23 Mayıs 2022 Pazartesi 10:19:00 - Güncelleme:23 Mayıs 2022 Pazartesi 10:19:00

Niğde'deki otobüs kazasında yaralananlardan 23 kişinin tedavisi sürüyor

Kaynak: AA

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AK Parti'nin Adana'da düzenlediği "Bir Gençlik Şöleni"nden dönen gençleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu yaralananlardan 18'nin taburcu edildiğini, 23 yaralının tedavisinin ise devam ettiği bildirildi.

Niğde Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Adana'da düzenlenen gençlik etkinliğinden Konya'ya dönen ve 43 üniversite öğrencisini taşıyan özel bir firmaya ait 42 C 0641 plakalı otobüsün, sürücü Hasan Akgül'ün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Adana-Niğde Otoyolu Ulukışla ilçesi Güney köyü mevkisinde yoldan çıkarak şarampole yuvarlanması sonucu ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldiği hatırlatıldı.

112 Acil Çağrı Merkezince alınan ihbar üzerine emniyet, jandarma, AFAD, İtfaiye ve sağlık ekiplerinin ivedilikle kaza mahalline sevk edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meydana gelen kazada yolculardan, Ömer Faruk Küçük ve İlayda Karakoca isimli öğrenciler olay yerinde hayatını kaybetmiştir. Sürücü ile yaralanan 41 kişi Niğde, Konya, Kayseri, Ankara, Çorum illerinde bulunan hastanelere sevk edilmiştir. Yaralılardan Sude Akkuş ise tüm müdahalelere rağmen sevk edildiği Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirmiştir. Hayatını kaybeden Ömer Faruk Küçük Sakarya, İlayda Karakoca Konya ve Sude Nur Akkuş Kocaeli'ye defnedilmek üzere gönderilmişlerdir. Tedavisi tamamlanan toplam 18 yaralının taburcu işlemleri yapılmış olup, 23 yaralının tedavilerine Niğde, Konya, Kayseri, Ankara ve Çorum'da hastanelerde devam edilmektedir.

Meydana gelen bu elim kazada yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı, tedavileri devam eden yaralılarımıza acil şifalar dileriz."

Kaza

Adana'dan Konya'ya giden Hasan Akgül yönetimindeki 42 C 0641 plakalı otobüs, Adana-Niğde Otoyolu Güney köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrilmiş, kazada 3 kişi hayatını kaybetmiş, 41 kişi yaralanmıştı.

Etiketler : Niğde Valiliği KAZA YARALI
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