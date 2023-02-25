Niğde'de 5,3 büyüklüğünde deprem! Tatar: Bağımsız bir deprem olarak değerlendiriyoruz

Niğde'nin Bor ilçesinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.27'de merkez üssü Niğde'nin Bor ilçesi olan 5,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.

"AN İTİBARIYLA OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR"



AFAD Başkanı Yunus Sezer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Niğde ilimizin Bor ilçesinde saat 13.27'de meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

"BUNU BAĞIMSIZ BİR DEPREM OLARAK DEĞERLENDİRİYORUZ."



AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, "Riskli ve ağır hasarlı evlerken kesinlikle uzak durulması gerekiyor." dedi.

Orhan Tatar, Niğde Bor'da meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depreme ilişkin "Bunu bağımsız bir deprem olarak değerlendiriyoruz." dedi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY'DAN AÇIKLAMA



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bor merkezli depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Fuat Oktay, "Ekiplerimiz sahada, hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Şu an için olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerine yer verdi.

NİĞDE VALİLİĞİ: EKİPLERİMİZİN ALAN TARAMA FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR



Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 13.27'de merkez üssü Bor ilçesi olan 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Meydana gelen depremin ardından ekiplerimiz alan tarama faaliyetlerini devam ettirmekte olup ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, kent merkezinde de hissedilen deprem nedeniyle vatandaşların sokağa çıkıp boş alanlarda beklediği görüldü.