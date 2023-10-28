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Niğde'de 3 milyon 920 bin dolu makaron ele geçirildi
28 Ekim 2023 Cumartesi 21:01:00 - Güncelleme:28 Ekim 2023 Cumartesi 21:01:00

Niğde'de 3 milyon 920 bin dolu makaron ele geçirildi

Kaynak: AA

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Niğde'de bir kamyonda 3 milyon 920 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) bulundu, sürücü gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde-Adana otoyolu Eminlik gişeleri yakınlarında bir kamyon durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 3 milyon 920 bin dolu makaron ele geçirdi.

Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Etiketler : makaron buluntusu gözaltı NİĞDE GÖZALTI
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