Niğde'de 3 milyon 920 bin dolu makaron ele geçirildi
Kaynak: AA
Niğde'de bir kamyonda 3 milyon 920 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) bulundu, sürücü gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde-Adana otoyolu Eminlik gişeleri yakınlarında bir kamyon durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 3 milyon 920 bin dolu makaron ele geçirdi.
Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.
- İsrail barbarlığı sınır tanımıyor: Elon Musk'ın internet desteğini kınadılar
- Kardeş ülke resmen duyurdu: Türkiye'den Akıncı ve Aksungur aldılar
- Niğde'de 3 milyon 920 bin dolu makaron ele geçirildi
- İsrail, Türkiye'den tüm diplomatlarını geri çektiğini açıkladı
- Emine Erdoğan'dan 'Büyük Filistin Mitingi' mesajı: "İstanbul'dan dünyaya haykırdık"
- Konya, 4.0 ile sallandı