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20 Eylül 2020 Pazar 22:19:00 - Güncelleme:21 Eylül 2020 Pazartesi 00:07:00

Niğde Bor'da 5.1 büyüklüğünde deprem

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AFAD, Niğde'nin Bor ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Saat 22.08'de meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki sarsıntının çevre illerden de hissedildiği bildirildi.

Niğde'nin Bor ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.08'de merkez üssü Niğde'nin Bor ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,97 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

BOR KAYMAKAMINDAN AÇIKLAMA

Bor Kaymakamı Mehmet Yavuz, ilçede meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremle ilgili kendilerine henüz hasar, can veya mal kaybıyla ilgili bir olumsuzluğun yansımadığını söyledi.

Yavuz, AA muhabirine, saat 22.08'de merkez üssü Niğde'nin Bor ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini belirtti.

"Bize herhangi bir şey ulaşmadı." diyen Yavuz, ne hasar ne yaralı bilgisi gelmediğini ifade etti.

Deprem, Adana ve Aksaray'da da hissedildi.

CAN VE MAL KAYBI YAŞANMADI

Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. sarsıntı ile ibirlikte özellikle merkez üssü Bor ilçesinde vatandaşlar sokaklara çıktı. İlk belirlemelerde göre depremde can ve mal kaybı yaşanmazken, ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Niğde'de meydana gelen depreme ilişkin, "Şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarının gelmediği bölgede ekiplerimizle süreci yakından takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kurum, Bor ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Niğde'nin Bor ilçesinde meydana gelen ve çevre illerimizden de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarının gelmediği bölgede il müdürlüğü ekiplerimizle süreci yakından takip ediyoruz."

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