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23 Ocak 2024 Salı 08:05:00 - Güncelleme:23 Ocak 2024 Salı 08:05:00

New York'ta elektrikli bisiklet ölümleri rekor seviyeye ulaştı

Kaynak: The Undependent

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İklim kriziyle mücadele için etkili ulaşım yöntemlerinden biri olarak görülen elektrikli bisikletler New York'ta rekor sayıda yangın çıkardı.

New York İtfaiye Departmanı'nın Fox News'a verdiği bilgiye göre, elektrikli bisikletler kentte 267 yangına neden oldu.

Bu yangınlarda 18 kişi hayatını kaybederken 150 kişi de yaralandı. Bu rakamlar 2023'te elektrikli bisiklet yangınlarından kaynaklanan kayıpların yüzde 200 arttığı anlamına geliyor.

Resmi verilere göre ABD'de 2019-2022 periyodunda elektrikli bisiklet satışlarıysa yüzde 269 oranında artış gösterdi.

Güvenlik uzmanları elektrikli bisikletlerin lityum-iyon bataryalarının kontrolsüz şekilde ısınıp patlayabileceği uyarısında bulunuyor.

"BU BATARYALAR YÜZÜNDEN ŞEHİRDE 100'DEN FAZLA KİŞİ ÖLDÜ"

New York Belediye Başkanı Eric Adams da birkaç ay önce yaptığı açıklamada elektrikli bisikletlerin yarattığı tehlikeye dikkat çekerek şunları söylemişti:

"Bu bataryalar yüzünden şehirde 100'den fazla kişi öldü. Baktığımız zaman bu bataryaların yenilenmiş olduğunu görüyoruz. Dükkanlar bataryaların içini açarak onları yeniliyor ve herkes bunu kendi bildiği gibi yapıyor. Bu bir güvenlik problemi."

Elektrikli bisikletlerin yaygınlaşmasının yarattığı problemler batarya ısınmasıyla ve New York'la sınırlı değil.

Geçen temmuzda Kaliforniya'nın Encinitas kasabasında elektrikli bisiklet kullanan iki çocuğun karıştığı kazada çocuklardan birinin ölmesi üzerine acil durum ilan edilmişti.

Benzer ölümlü kazalar son dönemde Kaliforniya'nın diğer bölgelerinde ve Oregon'da da gündeme geldi.

Uzmanlar, sürücülerin tecrübesiz olmasının ve elektrikli bisikletlerin saatte 35 kilometrenin üzerinde bir hıza ulaşabilmesinin bu tip problemlere neden olduğuna vurgu yapıyor.

Etiketler : new york elektrikli bisiklet kaza
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