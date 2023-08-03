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New York'ta düzensiz göçmen krizi... Barınma sorunu yaşayan göçmenler sokakta kaldı
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03 Ağustos 2023 Perşembe 00:03:00 - Güncelleme:03 Ağustos 2023 Perşembe 00:03:00

New York'ta düzensiz göçmen krizi... Barınma sorunu yaşayan göçmenler sokakta kaldı

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ABD'de New York Belediyesi'nin sığınma evlerinde kalma süresini kısıtlamasının ardından yüzlerce göçmen barınma sorunuyla karşılaştı. New York'taki The Roosevelt Hotel'in önünde toplanan göçmenlerin büyük kısmının kaldırıma serdikleri kıyafetler üzerinde geceledikleri, bir kısmının da kurduğu derme çatma çadırlarda sabahladıkları görüldü.

ABD'nin New York kentinde, yetişkinler için sığınma evlerinde kalma süresinin belediye tarafından kısıtlanmasının ardından düzensiz göçmenler barınma sorunuyla karşı karşıya kaldı.

New York Belediyesi tarafından, sınırdan gelen, özellikle çocuklu ailelerden oluşan düzensiz göçmenler için tahsis edilen yerlerden biri olan The Roosevelt Hotel doldu.

Otelin önünde toplanan göçmenlerin büyük kısmının kaldırıma serdikleri kıyafetler üzerinde geceledikleri, bir kısmının da kurduğu derme çatma çadırlarda sabahladıkları görüldü.

New York Belediye Başkanlığı sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, şu an yaklaşık 58 bin düzensiz göçmenin belediyenin sağladığı sığınma yerlerinde kaldığı, diğer yandan günlük olarak göçmenlerin kente akın etmeye devam ettiği belirtildi.

"ARTIK YERİMİZ KALMADI"

Açıklamada, "Geçen bahardan bu yana 93 binden fazla sığınmacı alım sistemimize girdi, çocuklara ve ailelere öncelik vererek gelenleri yerleştirmek için elimizden geleni yapıyoruz ancak artık yerimiz kalmadı." denildi.

Otel önünde bekleyen yetişkinlere geçici bir yer bulmaya çalışıldığı kaydedilen açıklamada, "Dürüst olmak gerekirse her gün yüzlerce sığınmacı gelmeye devam ettikçe New Yorklular bu manzaraları görmeye devam edebilir." ifadesi paylaşıldı.

New York Belediye Başkanı Eric Adams, 20 Temmuz'da, yetişkin göçmenlere konut bulup kendilerine sağlanan sığınma evlerinden çıkmaları için 60 gün süre verileceğini açıklamıştı.

Göçmenlere kalacak yer sağlama noktasında sıkıntı yaşadıklarını kaydeden Adams, söz konusu kararın sığınma evlerinde kalan çocuklu ailelere yer açmak için alındığını, ulusal bir sorunun New York'un omuzlarına yüklenmesinin kabul edilemeyeceğini ve kentteki durumun sürdürülemez olduğunu belirtmişti.

BELEDİYE, GÖÇMENLERİ BAŞKA ŞEHİRLERE YÖNLENDİRECEK BROŞÜR DAĞITACAK

Öte yandan belediye, Meksika sınırında göçmenlere New York'ta barınma ve hizmet garantisi olmadığı, yiyecek ve ulaşımın çok pahalı olduğu gibi bazı bilgileri içeren broşürler dağıtacak.

Broşürde "ABD'de nereye yerleşeceğinize karar verirken lütfen başka bir kenti değerlendirin." ibaresi yer alacak.

New York'a Nisan 2022'den bu yana gelen 90 binden fazla göçmenin en az 58 bini belediyenin himayesinde yaşıyor.

Teksas ve Florida gibi Cumhuriyetçi eyaletler, göçmenlerin yükünü tek başlarına kaldıramayacakları gerekçesiyle sınırdan geçenlerin bir kısmını başkent Washington, New York, Massachusetts ve California gibi Demokratların çoğunlukta olduğu eyaletlere gönderiyor.

Etiketler : göçmen barınma sorunu sığınma evleri kaldırıma serilen kıyafetler
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