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18 Mart 2023 Cumartesi 09:15:00 - Güncelleme:18 Mart 2023 Cumartesi 09:15:00

New York Türkevi'nde Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü kutlandı

Kaynak: AA

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New York'ta, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yılı ile İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü münasebetiyle tören düzenlendi.

Türkiye'nin New York Başkonsolosluğunun ev sahipliğinde Türkevi'nde düzenlenen tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Törende konuşan Türkiye'nin Birleşmiş Milletler nezdindeki Daimi Temsilcisi Sedat Önal, Çanakkale savaşının tarihin akışını değiştiren önemli bir savaş olduğunu belirterek, "Çanakkale, Türk milletinin milli mücadelesinin ilk adımlarının atıldığı ve kendi kaderine sahip çıkmasının başlangıç noktasıdır." dedi.

Önal, "Çanakkale, sadece Türkler için değil, dünyadaki başka milletlerin bağımsızlık mücadelesine ilham kaynağı olması bakımından da çok önemlidir." diye konuştu.

Çanakkale ruhunun tarihte kalmış bir şey olmadığını belirten Önal, "Kimi zaman doğal felaketler, kimi zaman insan yapımızı zorluklar olsun, millet olarak her zaman geri dönüp bakacağımız referans noktası Çanakkale ruhurdur." ifadesini kullandı.

"ÇANAKKALE ZAFERİ, TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN KURULUŞUNA GİDEN YOLU AYDINLATMIŞTIR"

Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür de bu sene Çanakkale zaferini ve şehitleri Türkiye'de gerçekleşen afetler zincirlerinin gölgesinde idrak ettiklerini belirterek, "Ancak yurtiçinde ve yurtdışındaki tüm vatandaşlarımızın bir araya gelerek afetzedelere ve yeniden yapılanmaya yönelik muazzam bir dayanışma sergilemesi tesellimiz oldu." dedi.

Özgür, "Tüm ayrılıkları, farklılıkları bir kenara bırakarak tek bir amaç için birleşen Türk toplumunun neler başarabileceğini gördük. Bu müstesna duyguyu 108 yıl önce Çanakkale'de gösterilen fedakarlıklara ve milli mücadelenin tüm zaferlerine kadar götürmek mümkün." şeklinde konuştu.

Çanakkale zaferinin Türk milletinin direncini gösterdiğini ve bağımsızlığı için gereken bedeli ödemeye hazır olduğunu ortaya koyduğunu belirten Özgür, "300 binin üzerinde şehitle kazanılan şanlı zafer, akabinde istiklal mücadelemize ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuna giden yolu aydınlatmıştır." diye konuştu.

BM Nezdinde Daimi Temsilci Askeri Danışman Albay Özcan Kuzeyi de, programda görsel destekli sunumla Çanakkale Savaşı'nın seyrine dair detaylı bilgiler verdi.

Atatürk Okulu, Cumhuriyet Okulu ve Maarif Okulu öğrencilerinin de şiirler okuduğu törenin sonunda ayrıca 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler hakkında hazırlanan bir video gösterimi de sunuldu.

Etiketler : 18 mart şehitleri anma günü çanakkale deniz zaferi türkevi

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