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23 Aralık 2023 Cumartesi 09:00:00 - Güncelleme:23 Aralık 2023 Cumartesi 09:00:00

New York Polis Teşkilatı'nda görevli İdris Güven 3. sınıf emniyet müdürü rütbesine yükseltildi

Kaynak: AA

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ABD'deki en büyük polis teşkilatı olan New York Polis Departmanı'nda (NYPD) görevli İdris Güven, 3. sınıf emniyet müdürü rütbesine getirilerek NYPD'de şimdiye kadar bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu.

Askeri rütbe sisteminin kullanıldığı NYPD'deki Polis Akademisi'nde terfi töreni yapıldı.

19 yıldır teşkilat içinde değişik alan ve mertebelerde görev yapan Güven, NYPD'de, Türkiye'deki polis teşkilatı sisteminde 3. sınıf emniyet müdürü pozisyonuna denk gelen yarbay (Deputy inspector) rütbesine getirildi.

Terfi töreninden sonra AA'ya konuşan Güven, 1978 İstanbul doğumlu olduğunu, 13 yaşından beri ABD'de yaşadığı anlatarak, "Bugün özel bir tören için buradayız. NYPD'nin yaklaşık 180 yıllık tarihinde ilk defa (bir Türk olarak) 3. sınıf emniyet müdürü rütbesine yükseldim." dedi.

Güven, ailesi ile kendileri ve Türk toplumu adına mutlu bir gün yaşadıklarını belirterek, "Çünkü biz de burada artık varız. Benim gibi Türkiye'den gelip, çocukluğunu Türkiye'de geçirmiş bir insanın Amerika'da bu rütbeye ulaşmış olması da iki ülke ilişkilerinin ne kadar sıcak olduğunun göstergesidir." dedi.

Şu an NYPD'nin Cezai Soruşturma Bürosu'ndaki üst düzey emniyet müdürlerinden biri olduğunu belirten Güven, NYPD'de görev alan Türk kökenli yeni polislere de başarılar diledi.

NYPD'de Türkiye'deki polis sisteminden farklı olarak ABD'deki askeri rütbe sistemi kullanılıyor. Buna göre Güven, bu rütbe ile yaklaşık 36 bin kişinin bulunduğu NYPD içindeki polislerin yüzde 99,5'inden daha yüksek düzeydeki rütbe diliminde yer alıyor.

2018'de Türkiye'de 4. sınıf emniyet müdürü pozisyonuna denk gelen "kaptan" rütbesi alan ilk Türk vatandaşı olan Güven, terfi ettiği yeni rütbesi ile de şu an NYPD içinde en yüksek rütbeye ulaşan Türk kökenli polis konumunda bulunuyor.

NYPD'de değişik kademelerde 200'den fazla Türk asıllı polis görev yapıyor.

Etiketler : abd new york polis teşkilatı idris güven emniyet müdürü
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