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18 Eylül 2023 Pazartesi 00:18:00 - Güncelleme:18 Eylül 2023 Pazartesi 00:18:00

New York caddelerinde "Türkiye Yüzyılı" tanıtımı

Kaynak: AA

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ABD'nin New York şehrinde “Türkiye Yüzyılı”nı tanıtan dijital ekranlı kamyonetler dolaştırıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurul görüşmeleri dolayısıyla yoğun bir haftaya girmeye hazırlanan New York'ta Türkiye'nin tanıtımı yapılıyor.

Times Meydanı gibi şehrin en kalabalık ve önemli noktalarında yan panellerinde "Türkiye Yüzyılı", "Barışın Yüzyılı", "Teknolojinin Yüzyılı" şeklinde İngilizce ifadelerin yer aldığı dijital ekranlı kamyonetler dolaştırıldı.

Etiketler : abd new york türkiye yüzyılı
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