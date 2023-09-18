New York caddelerinde "Türkiye Yüzyılı" tanıtımı
Kaynak: AA
ABD'nin New York şehrinde “Türkiye Yüzyılı”nı tanıtan dijital ekranlı kamyonetler dolaştırıldı.
Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurul görüşmeleri dolayısıyla yoğun bir haftaya girmeye hazırlanan New York'ta Türkiye'nin tanıtımı yapılıyor.
Times Meydanı gibi şehrin en kalabalık ve önemli noktalarında yan panellerinde "Türkiye Yüzyılı", "Barışın Yüzyılı", "Teknolojinin Yüzyılı" şeklinde İngilizce ifadelerin yer aldığı dijital ekranlı kamyonetler dolaştırıldı.
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