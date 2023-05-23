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23 Mayıs 2023 Salı 12:23:00 - Güncelleme:23 Mayıs 2023 Salı 12:23:00

Nevşin Mengü'den Sinan Oğan itirafı: Muhalefette ciddi bir moral bozukluğu olacak

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28 Mayıs 2023 seçimlerinde Kılıçdaroğlu'na umut bağlayan isimlerden biri olan Nevşin Mengü'den itiraf niteliğinde bir açıklama geldi. Mengü, Sinan Oğan'ın dün yaptığı açıklama ile Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Erdoğan'ı destekleme kararının muhalefet seçmeninde ciddi bir moral bozukluğuna yol açacağını ifade etti.

CHP Genel Başkanı ve yedili koalisyonun Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği destekle bilinen yandaş gazeteci Nevşin Mengü, Cumhurbaşkanlığı yarışındaki son duruma dair dikkat çeken sözler sarf etti.

"CİDDİ BİR MORAL BOZUKLUĞU OLACAK"

Kendi Youtube kanalında ATA ittifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın Başkan Erdoğan'ı destekleme kararını değerlendiren Mengü, söz konusu durumun muhalefet seçmeninde ciddi bir moral bozukluğuna yol açacağını söyledi.

Mengü, konuya ilişkin olarak, "Muhalefet seçmeninde ciddi bir moral bozukluğu olacak. Maalesef. Sinan Oğan da bize katılacak ve olacak bu iş diye çok yüksek bir beklenti vardı." ifadelerini kullandı.

Etiketler : yedili koalisyon ATA ittifakı Kemal Kılıçdaroğlu Sinan Oğan
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