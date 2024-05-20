Nevşin Mengü'den Roma gezisi itirafı: O parayı ödemek boyumuzu aşar
Kaynak: AKŞAM Gazetesi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lüks Roma gezisine katılan 45 gazeteci arasında yer alan Nevşin Mengü'den itiraf geldi, “O paraları cebimizden ödemek bizim boyumuzu katbekat aşar” dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2027 Avrupa Oyunları'nın imza törenine İtalya'nın başkenti Roma'ya yaklaşık 45 gazeteciden oluşan bir kafile götürmesi gündem oldu.
'O NOKTADA DEĞİLİZ'
Tasarruftan söz eden gazetecilerin lüks otel ve kiralık uçakla Roma gezisine katılmasına gelen tepkiler üzerine Nevşin Mengü'den itiraf gibi bir açıklama geldi.
İBB'den 'israf' tepkileri ve yapılan harcamalara ilişkin açıklama gelmezken, geziye katılan gazetecilerden Nevşin Mengü sosyal medyadan yayınladığı videoda, "Herkes kendi parasını ödesin derseniz, bizim kendi cebimizden hangi siyasinin uçağına biniyorsak onun parasını biz ödeyelim. O bizim boyumuzu katbekat aşıyor. Şu anda Türkiye'de o noktada değiliz" dedi.
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