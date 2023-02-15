Nevşin Mengü'den açık provokasyon

Nevşin Mengü, Twitter hesabından "Tayvanlı ekip, göçük altında kalan bir kişiye tam ulaşacakken gelen Türk ekip tarafından uzaklaştırılmış" iddiasını ortaya attı.

Mengü'nün iddiası dezenformasyon peşinde koşan çok takipçili hesaplar tarafından da paylaşıldı.

İddianın yalandan ibaret olduğu ortaya çıktı. Tayvanlı ekibin tercümanlığını yapan gönüllüler, ""Herhangi bir alınma gücenme görmedik. Çalışmalarını başarıyla tamamladılar. Seremoni ile uğurlandılar" açıklamasını yaptı.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">Tayvanlı arama kurtarma ekibinin sorun yaşadığı ve bu yüzden ülkeyi terk ettikleri iddiası gerçek dışıdır.<br><br>Doğrusunu Tayvanlı ekibe tercümanlık yapanlardan dinleyelim:<br><br>"Herhangi bir alınma gücenme görmedik. Çalışmalarını başarıyla tamamladılar. Seremoni ile uğurlandılar" pic.twitter.com/FCDzqBA1ld</p>— İdris Kardaş (@idriskardas) February 13, 2023</blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Tayvan Cumhuriyeti de Nevşin Mengü'nün Tayvan Arama Kurtarma Ekibi hakkındaki iddiasını "Adıyamanʼdaki arama kurtarma çalışmaları sırasında Tayvanlı ekibin uzaklaştırıldığı yönündeki asılsız haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyuruyoruz" şeklinde açıklama yaparak yalanladı.