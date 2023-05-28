Nevşin Mengü yenilgiyi kabul etti... "Adam kazandı"
CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Nevşin Mengü, Başkan Erdoğan'ın zaferi sonrası "Adam kazandı" ifadesini kullandı.
CHP Genel Başkanı ve 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği destekle bilinen Nevşin Mengü bile seçimin kazanını kabul etti.
Mengü, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda yaşadığı moral bozukluğunu, "Adam kazandı... Muhalefet için muhasebe zamanı başlıyor" sözleriyle tarif etti.
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