Nevşehir'den kalkan eğitim uçağının Aksaray'ın Ortaköy ilçesinin Kirli Köyü yakınlarında boş araziye düştüğü, kazadan 2 pilotun yara almadan kurtulduğu bildirildi
Nevşehir'den kalkan eğitim uçağı Aksaray'da düştü
Son Dakika Haberleri.. Nevşehir'den kalkan eğitim uçağının Aksaray'ın Ortaköy ilçesinin Kirli Köyü yakınlarında boş araziye düştüğü, kazadan 2 pilotun yara almadan kurtulduğu bildirildi.
Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Ortaköy ilçesine zorunlu iniş yapan sivil eğitim uçağındaki 2 kişinin yaralandığını açıkladı.
Vali Aydoğdu, AA muhabirine, İstanbul'dan kalkan eğitim uçağının motor arızası nedeniyle ilçeye bağlı Bozkır ve Sarıkaraman köyleri arasındaki bir arsaya zorunlu iniş yaptığını söyledi.
Özel bir şirkete ait eğitim uçağında iki pilot bulunduğunu aktaran Aydoğdu, "Otobanın 700 metre uzağında bir arsaya zorunlu iniş yaptı. Pilotlarla telefonla görüştüm, durumları iyi." dedi.
Aydoğdu, iki pilotun yaralandığını, ekiplerin kaza yerine ulaştığını ve yaralı pilotların hastaneye kaldırıldığını kaydetti.
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