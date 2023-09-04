Nevşehir'deki selin ardından hasar tespit çalışmaları başladı

İlçe merkezi ve köylerde, dün meydana gelen sel nedeniyle ekili alanlar zarar gördü, çok sayıda tarım malzemesi kayboldu. Tuzköy Mahallesi'nde bir traktör çamura gömüldü.

İlçede, başta Tuzköy Mahallesi ile Emmiler ve Gülpınar köyleri olmak üzere hasar tespit çalışması başlatıldı.

Selden etkilenen tarım alanlarında incelemelerde bulunan Gülşehir Ziraat Odası Başkanı Ahmet Tuzocak, AA muhabirine, son yıllarda yağışların sel ve afet şeklinde meydana geldiğini söyledi.

Bölgede yaşananların afet kapsamında değerlendirilmesini, ilçe ve köylerindeki tüm üreticilerin borçlarının ertelenmesini isteyen Tuzocak, şöyle konuştu:

"Domates, biber, ayçiçeği gibi ürünlerin bulunduğu yaklaşık 3 bin 500 dekar alanda hasar var. Bu hasarların çiftçiyi mağdur etmemesi için zararın devletimiz tarafından karşılanmasını istiyoruz. Çiftçilerimiz mağdurdur. Böyle bir afetten sonra 2024 yılında yapacağı ekimlerde güç olarak zayıfladı. Bunun telafisi olması gerekiyor. Bir an önce tespitlerin yapılması ve destek verilmesini istiyoruz."

Traktörü çamur içinde kalan çiftçi İbrahim Yıldız da, "Burada mısırımız, soğanımız var. Onları sulamak için traktörümüzü buraya getirdik. Biz sulama motoru ile uğraşırken yukarıdan sel geldi ve traktörümüz kanala sürükledi. Uğraştım ama çıkaramadım." dedi.