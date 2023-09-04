VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Putin, Başkan Erdoğan'ı anlatan belgeseli kendisine takdim etti
Güney Afrika'daki yangında ölen 74 kişiden 62'sinin kimliği henüz belirlenemedi
Milli halterci Cansu Bektaş dünya üçüncüsü
"Türkiye yeni fırsatlarla, yeni imkanlarla karşı karşıyadır"
"Filenin Sultanları" Avrupa şampiyonluğunu vatandaşlarla birlikte kutladı
İstanbul'da zincirleme trafik kazası! Ölü ve yaralılar var
04 Eylül 2023 Pazartesi 22:30:00 - Güncelleme:04 Eylül 2023 Pazartesi 22:30:00

Nevşehir'deki selin ardından hasar tespit çalışmaları başladı

Kaynak: AA

ABONE OL

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde, şiddetli yağışın neden olduğu selin ardından, hasar tespit çalışması yapılıyor.

İlçe merkezi ve köylerde, dün meydana gelen sel nedeniyle ekili alanlar zarar gördü, çok sayıda tarım malzemesi kayboldu. Tuzköy Mahallesi'nde bir traktör çamura gömüldü.

İlçede, başta Tuzköy Mahallesi ile Emmiler ve Gülpınar köyleri olmak üzere hasar tespit çalışması başlatıldı.

Selden etkilenen tarım alanlarında incelemelerde bulunan Gülşehir Ziraat Odası Başkanı Ahmet Tuzocak, AA muhabirine, son yıllarda yağışların sel ve afet şeklinde meydana geldiğini söyledi.

Bölgede yaşananların afet kapsamında değerlendirilmesini, ilçe ve köylerindeki tüm üreticilerin borçlarının ertelenmesini isteyen Tuzocak, şöyle konuştu:

"Domates, biber, ayçiçeği gibi ürünlerin bulunduğu yaklaşık 3 bin 500 dekar alanda hasar var. Bu hasarların çiftçiyi mağdur etmemesi için zararın devletimiz tarafından karşılanmasını istiyoruz. Çiftçilerimiz mağdurdur. Böyle bir afetten sonra 2024 yılında yapacağı ekimlerde güç olarak zayıfladı. Bunun telafisi olması gerekiyor. Bir an önce tespitlerin yapılması ve destek verilmesini istiyoruz."

Traktörü çamur içinde kalan çiftçi İbrahim Yıldız da, "Burada mısırımız, soğanımız var. Onları sulamak için traktörümüzü buraya getirdik. Biz sulama motoru ile uğraşırken yukarıdan sel geldi ve traktörümüz kanala sürükledi. Uğraştım ama çıkaramadım." dedi.

Etiketler : nevşehir sel hasar tespit
Szymanski, Hande'nin kadrajında

Szymanski, Hande'nin kadrajında
Barbie stili

Barbie stili
Futbolculuktan otelciliğe

Futbolculuktan otelciliğe
Herkes paranın peşinde

Herkes paranın peşinde
Şimdi de müzikal oluyor

Şimdi de müzikal oluyor
Ziynet geri dönüşlerden memnun

Ziynet geri dönüşlerden memnun
İlk aile pozu

İlk aile pozu
Yüzde 99 orijinalim

Yüzde 99 orijinalim
Hayatım film olsun

Hayatım film olsun

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX