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17 Nisan 2024 Çarşamba 16:16:00 - Güncelleme:17 Nisan 2024 Çarşamba 16:16:00

Nevşehir'de zehir tacirlerine operasyon: 57 gözaltı

Kaynak: AA

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Nevşehir'de zehir tacirlerine göz açtırılmıyor. Kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter ve dron destekli düzenlenen "Narkoçelik" operasyonunda 57 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik, kent merkezi ile Avanos, Acıgöl, Ürgüp ve Kozaklı ilçelerindeki 58 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

"Narkoçelik" adı verilen ve 240 personelin katıldığı operasyona, polis helikopteri, dron ve narkotik dedektör köpekleriyle de destek sağlandı.

Söz konusu adreslerdeki aramalarda, 1 kilo 660 gram sentetik uyuşturucu, 328 uyuşturucu hap, 602 gram esrar, ruhsatsız tabanca, 58 fişek ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 57 şüpheliden 27'si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 30'nun polisteki işlemleri devam ediyor.

Firari 2 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.

Etiketler : nevşehir uyuşturucu operasyon
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