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Netanyahu için çember daralıyor: İstifa çağrısı yapan kendi halkını gözaltına aldırdı
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02 Aralık 2023 Cumartesi 22:30:00 - Güncelleme:02 Aralık 2023 Cumartesi 22:30:00

Netanyahu için çember daralıyor: İstifa çağrısı yapan kendi halkını gözaltına aldırdı

Kaynak: AA

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İşgalci İsrail polisi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun evinin önünde gösteri düzenleyenlerden 6 kişiyi gözaltına aldı.

İşgalci İsrail polisinin, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun istifası talebiyle evinin önünde gösteri düzenleyenlerden 6 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

İşgalci İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Netanyahu'nun Kayserya kentindeki evinin önünde gösteri düzenlendiği belirtildi.

Haberde, göstericilerden 6'sının kamu düzenini ihlal ettiği iddiasıyla gözaltına alındığı kaydedildi.

Yediot Ahranot gazetesinin haberinde ise, Netanyahu'nun görevinden istifa etmesi talebiyle gösteri düzenlendiği aktarıldı.

Haberde ayrıca, Kayserya'da bu gece "Netanyahu'nun Gazze'deki başarısızlığını" protesto amacıyla gösteri düzenleneceği belirtildi.

Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki evinin önünde, geçen hafta da istifa etmesi çağrısıyla gösteriler düzenlenmişti.

Etiketler : israil polisi gösteri düzenleyenler NETANYAHU İSTİFA PROTESTO GÖZALTI
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