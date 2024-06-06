Neslinin devamı için mersin balıkları geri salındı

Nesli tükenme tehlikesinde olan mersin balıkları Yeşilırmak'a geri salındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Nuri Yılmaz, şunları söyledi:

"Bu balıklar gerek bizim balıkçılar tarafından gerekse diğer ülkelerdeki balıkçılar tarafından yakalandığı an tekrar bize haber etmek şartıyla suya iade ediliyor. Böyle bir sorumluluk içerisinde bir proje bu. Ülkemizde Yeşilırmak, Kızılırmak, Sakarya'da ciddi manada bu balıklar bulunuyordu, zamanla küresel ısınma ve av baskısıyla bu kaynaklar zayıfladı. Biz kaynaklarımızı korumak ve artırmak için markalandırılan 5 bin adet mersin balığını bu kaynaklara bırakıyoruz."