VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Görür görmez kaçın, denize girmeyin"
Türk Telekom START programına gençlerden yoğun ilgi
En sevilen yemekleri sorduk
Ağlamanın 6 faydası
Bu soygun filmleri aratmadı!
Haftalık burç yorumları...
06 Haziran 2024 Perşembe 15:48:00 - Güncelleme:06 Haziran 2024 Perşembe 15:48:00

Neslinin devamı için mersin balıkları geri salındı

Kaynak: AA

ABONE OL

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, Amasya Yedikır Üretim İstasyonu'nda üretilen ve marka takılan mersin balığı yavruları Yeşilırmak'a bırakıldı.

Nesli tükenme tehlikesinde olan mersin balıkları Yeşilırmak'a geri salındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Nuri Yılmaz, şunları söyledi:

"Bu balıklar gerek bizim balıkçılar tarafından gerekse diğer ülkelerdeki balıkçılar tarafından yakalandığı an tekrar bize haber etmek şartıyla suya iade ediliyor. Böyle bir sorumluluk içerisinde bir proje bu. Ülkemizde Yeşilırmak, Kızılırmak, Sakarya'da ciddi manada bu balıklar bulunuyordu, zamanla küresel ısınma ve av baskısıyla bu kaynaklar zayıfladı. Biz kaynaklarımızı korumak ve artırmak için markalandırılan 5 bin adet mersin balığını bu kaynaklara bırakıyoruz."

Etiketler : mersin balığı yeşilırmak Mehmet Nuri Yılmaz
"ABD eğitimi oyunculuğumu etkileyecek"

"ABD eğitimi oyunculuğumu etkileyecek"
Depremzedelere şarkı yazdı

Depremzedelere şarkı yazdı
30. yıla stadyumlu kutlama

30. yıla stadyumlu kutlama
Burcu Kara ameliyat oldu

Burcu Kara ameliyat oldu
Haluk Bilginer 70 yaşında

Haluk Bilginer 70 yaşında
İndirimleri takip ediyormuş

İndirimleri takip ediyormuş
Bülent Ersoy'dan tasarruf tedbirleri!

Bülent Ersoy'dan tasarruf tedbirleri!
ALEM Art Weekend “Karşılaşma / Encounter” sergisiyle sanatseverlerle buluştu

ALEM Art Weekend “Karşılaşma / Encounter” sergisiyle sanatseverlerle buluştu
İtiraf niteliğinde açıklamaları dikkat çekti!

İtiraf niteliğinde açıklamaları dikkat çekti!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX