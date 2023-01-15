Nepal'de yolcu uçağı düştü! 40 kişi yaşamını yitirdi

Katmandu Post gazetesinin haberine göre, başkent Katmandu'dan Pokhara'ya gitmek üzere havalanan Yeti Hava Yollarına ait "ATR 72" tipi yolcu uçağı, Seti Nehri Vadisi yakınında düştü.

Şirket Sözcüsü Sudarshan Bartaula, uçağın 68 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı taşıdığını belirtti.

Bartaula, yolcular arasında 10 yabancı uyruklu kişi ile 2 bebeğin de bulunduğu bilgisini paylaştı.

Başbakan Pushpa Kamal Dahal, güvenlik güçlerinden ve halktan bölgedeki kurtarma çalışmalarına destek olmalarını istedi.

Devlet televizyonunun yayımladığı görüntülerde, Himalaya Dağları'nın eteğindeki sarp bölgede düşen uçaktan alev ve dumanın çıkması yer aldı.

KAZADA İLK BELİRLEMELERE GÖRE 40 KİŞİ ÖLDÜ



BBC'ye göre, Pokhara Uluslararası Havalimanı'na 1,6 kilometre mesafede, Seti Nehri Vadisi yakınında düşen uçakta ilk belirlemelere göre 40 kişi hayatını kaybetti.

Nepal Sivil Havacılık Teşkilatından yapılan yazılı açıklamada, uçaktaki yabancı uyrukluların arasında 5 Hindistan, 4 Rusya ve 2 Güney Korelinin yanı sıra İrlanda, Avustralya, Arjantin ve Fransa vatandaşlarının yer aldığı bildirildi.