VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ailece doğa keyfi
Türkiye otomotiv sanayi 2022'yi üretim, ihracat ve iç pazarda artışla kapattı
Doğal liman kenti Sinop 2023'te 18 kruvaziyere ev sahipliği yapacak
Türkiye'nin 10 lezzeti daha AB'de tescil yolunda
Meksika, sahil ve parklarda da sigara kullanımını yasakladı
Öznur Serçeler dil eğitimi alacak
Empati başarıyı getirdi
Maden faciasında 4 yönetici için 1080'er yıl hapis istemi
AK Parti'nin İstanbul'daki "İrade Sende Sandık Güvende" buluşmaları başladı
MSB Deniz Kuvvetleri Komutanlığının denizaltı operasyonu tatbikatı görüntülerini paylaştı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 4 ilde 5 YEKA belirledi
Bayraktar İHA'lara yönelik iddialara tepki
Türk deniz ticaret filosu dünyada 14. sıraya yükseldi
Çin'de kritik durumdaki Kovid-19 hastalarının sayısı 100 binin üzerinde
Ocak ayı Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırılmaya başlandı
Altılı masaya çağrı: Cumhurbaşkanımızın etrafında tek yumruk olalım
Meclis Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonundan evde yaşlılara bakanlar için "sigorta" önerisi
Bakan Bozdağ'dan altılı masa açıklaması
Dünya Ekonomik Forumu'nda liderler, "Parçalanmış Bir Dünyada" işbirliğine davet edilecek
Türkiye'nin 2022'deki binek otomobil ihracatı 9,2 milyar dolar oldu
Oyuncular bölüm başı ücretlerine zam yaptı! Kıvanç Tatlıtuğ kapıyı 'milyon'dan açtı
Sefo'dan stadyum çağrısı
Ayça Bingöl yeni imajıyla dikkat çekti... Artık Sarışın!
50'nci bölüm kutlaması
15 Ocak 2023 Pazar 09:20:00 - Güncelleme:15 Ocak 2023 Pazar 09:20:00

Nepal'de yolcu uçağı düştü! 40 kişi yaşamını yitirdi

Kaynak: AA

ABONE OL

Asya ülkesi Nepal'in merkezindeki Pokhara bölgesinde 68 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı taşıyan uçağın düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 40 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Katmandu Post gazetesinin haberine göre, başkent Katmandu'dan Pokhara'ya gitmek üzere havalanan Yeti Hava Yollarına ait "ATR 72" tipi yolcu uçağı, Seti Nehri Vadisi yakınında düştü.

Şirket Sözcüsü Sudarshan Bartaula, uçağın 68 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı taşıdığını belirtti.

Bartaula, yolcular arasında 10 yabancı uyruklu kişi ile 2 bebeğin de bulunduğu bilgisini paylaştı.

Başbakan Pushpa Kamal Dahal, güvenlik güçlerinden ve halktan bölgedeki kurtarma çalışmalarına destek olmalarını istedi.

Devlet televizyonunun yayımladığı görüntülerde, Himalaya Dağları'nın eteğindeki sarp bölgede düşen uçaktan alev ve dumanın çıkması yer aldı.

KAZADA İLK BELİRLEMELERE GÖRE 40 KİŞİ ÖLDÜ

BBC'ye göre, Pokhara Uluslararası Havalimanı'na 1,6 kilometre mesafede, Seti Nehri Vadisi yakınında düşen uçakta ilk belirlemelere göre 40 kişi hayatını kaybetti.

Nepal Sivil Havacılık Teşkilatından yapılan yazılı açıklamada, uçaktaki yabancı uyrukluların arasında 5 Hindistan, 4 Rusya ve 2 Güney Korelinin yanı sıra İrlanda, Avustralya, Arjantin ve Fransa vatandaşlarının yer aldığı bildirildi.

Etiketler : nepal yolcu uçağı yolcu mürettebat
Kraliçe geliyor

Kraliçe geliyor
Kadınların eline su dökemeyiz!

Kadınların eline su dökemeyiz!
Alparslan: Büyük Selçuklu'nun yıldızı Kayra Zabcı: Seferiye Hatun'u oynamaktan gururluyum

Alparslan: Büyük Selçuklu'nun yıldızı Kayra Zabcı: Seferiye Hatun'u oynamaktan gururluyum
'Avrupa Yakası'nın devamı olmaz

'Avrupa Yakası'nın devamı olmaz
Kıvanç'la anlaştık

Kıvanç'la anlaştık
Şiddete karşı!

Şiddete karşı!
Alpay'a saygı albümü

Alpay'a saygı albümü
Yeni ikili

Yeni ikili
Azer Bülbül şarkısını yorumladı

Azer Bülbül şarkısını yorumladı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX