Nemrut Krater Gölü NASA astronotlarının gözdesi oldu
Kaynak: İHA
Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü, NASA astronotları tarafından uzaydan fotoğraflandı.
Her yıl binlerce turist alan Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü'nün, NASA astronotları tarafından uzaydan fotoğrafı çekildi.
NASA'nın resmi X hesabından yayınlanan ve, "Harika bir kaldera. Türkiye'deki Nemrut Dağı'nın karla kaplı kalderasının bu fotoğrafını bir @Space_Station astronotu çekti. Kalderanın doğu yarısı geçmiş patlamalardan kaynaklanan katılaşmış lav akıntılarına sahiptir. Nemrut Gölü'nü besleyen kaplıcalar batı yarısına akıyor." notuyla paylaşılan fotoğraf beğeni topladı.
One cool caldera ❄️��— NASA Earth (@NASAEarth) February 27, 2024
A @Space_Station astronaut took this photo of the snow-covered caldera of Mount Nemrut in Türkiye. The caldera's eastern half has solidified lava flows from past eruptions. Hot springs flow into the western half feeding Lake Nemrut.https://t.co/LYQEsc3n6r pic.twitter.com/co7t3rD0BR
- İstanbul'daki CHP-DEM arasındaki kirli ittifakı canlı yayında ifşa etti!
- Nemrut Krater Gölü NASA astronotlarının gözdesi oldu
- Kabaktepe'den İmamoğlu'na İETT'de rekor göndermesi: "Otobüs yakma rekoru kırdı!"
- İletişim Başkanı Altun: Türk dizilerine olan talep yüzde 183 oranında arttı
- Malatya ve Çanakkale'de peş peşe depremler!
- Alman hava yolu şirketi Lufthansa personeli 3 günlük greve gidecek