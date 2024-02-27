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Nemrut Krater Gölü NASA astronotlarının gözdesi oldu
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27 Şubat 2024 Salı 23:46:00 - Güncelleme:27 Şubat 2024 Salı 23:46:00

Nemrut Krater Gölü NASA astronotlarının gözdesi oldu

Kaynak: İHA

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Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü, NASA astronotları tarafından uzaydan fotoğraflandı.

Her yıl binlerce turist alan Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü'nün, NASA astronotları tarafından uzaydan fotoğrafı çekildi.

NASA'nın resmi X hesabından yayınlanan ve, "Harika bir kaldera. Türkiye'deki Nemrut Dağı'nın karla kaplı kalderasının bu fotoğrafını bir @Space_Station astronotu çekti. Kalderanın doğu yarısı geçmiş patlamalardan kaynaklanan katılaşmış lav akıntılarına sahiptir. Nemrut Gölü'nü besleyen kaplıcalar batı yarısına akıyor." notuyla paylaşılan fotoğraf beğeni topladı.

Etiketler : NASA NEMRUT KRATER GÖLÜ BİTLİS
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