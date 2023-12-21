Nehirden 3 ay sonra çıkarılan iPhone çalışıyordu
ABD Kaliforniya'da bir dalgıç, nehrin dibinde tamamen çalışır halde bir iPhone 12 buldu.
Apple'ın 2020 yılında tanıttığı iPhone 12 serisi, IP68 dayanıklılık derecesiyle piyasaya sürülmüştü. Bu da cihazların maksimum 6 metre derinliğe ve 30 dakikaya kadar suya dayanıklı olduğu anlamına geliyordu. ABD Kaliforniya'da bir dalgıç, nehrin dibinde tamamen çalışır halde bir iPhone 12 buldu. Yosunlarla kaplanan telefonun, 3 ay suyun dibinde durmasına rağmen sağlam kalabildiği bildirildi.