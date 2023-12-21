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Nehirden 3 ay sonra çıkarılan iPhone çalışıyordu
21 Aralık 2023 Perşembe 07:09:00 - Güncelleme:21 Aralık 2023 Perşembe 07:09:00

Nehirden 3 ay sonra çıkarılan iPhone çalışıyordu

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ABD Kaliforniya'da bir dalgıç, nehrin dibinde tamamen çalışır halde bir iPhone 12 buldu.

Apple'ın 2020 yılında tanıttığı iPhone 12 serisi, IP68 dayanıklılık derecesiyle piyasaya sürülmüştü. Bu da cihazların maksimum 6 metre derinliğe ve 30 dakikaya kadar suya dayanıklı olduğu anlamına geliyordu. ABD Kaliforniya'da bir dalgıç, nehrin dibinde tamamen çalışır halde bir iPhone 12 buldu. Yosunlarla kaplanan telefonun, 3 ay suyun dibinde durmasına rağmen sağlam kalabildiği bildirildi.

Etiketler : iphone nehir su
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