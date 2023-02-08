Nefret yayınlarına soruşturma
Deprem sonrası yaptıkları yayınlarda sarf ettikleri sözler nedeniyle gazeteci Enver Aysever ve Merdan Yanardağ hakkında soruşturma açıldı.
Deprem sonrası yaptıkları yayınlarda sarf ettikleri sözler nedeniyle gazeteci Enver Aysever ve Merdan Yanardağ hakkında soruşturma açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yanardağ'ın bir televizyon programında, Aysever'in ise sosyal medyada yayınlanan videosunda 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' ettikleri gerekçesiyle resen soruşturma başlatıldığını duyuruldu.
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