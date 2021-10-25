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25 Ekim 2021 Pazartesi 10:30:00 - Güncelleme:25 Ekim 2021 Pazartesi 10:30:00

Neden star olmadığını anladık!

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Arkadaş grubuyla Linet'i dinlemeye giden Ali Şen'in gelini Aslı Şen, şarkıcının sadece erkeklere güldüğünü kendilerine selam vermediğini iddia ederek mekanı erkenden terk etti.

Arkadaş grubuyla Linet'i dinlemeye giden Ali Şen'in gelini Aslı Şen, şarkıcının sadece erkeklere güldüğünü kendilerine selam vermediğini iddia ederek mekanı erkenden terk etti.

Eski Fenerbahçe başkanı Ali Şen'in gelini Aslı Şen, arkadaşlarıyla birlikte şarkıcı Linet'i dinlemeye gitti. Şen, ilerleyen dakikalarda Linet'in sahnedeki tavırlarını eleştirerek, ünlü şarkıcıya adeta ateş püskürdü. Linet'in kendi masalarına selam vermemesine tepki gösteren Şen, "Dün gece sanatçımız altı kadından oluşan masamıza bir an olsun gözünün ucuyla bile bakmazken, her nedense tüm erkekli masalara gülücükler gönderiyordu. Adabı muaşeretten bir haber!" sözleriyle ünlü şarkıcıyı hedef aldı.

MEKANI TERK ETTİK

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Aslı Şen, paylaştığı Linet fotoğrafının üzerine de çarpı işareti koydu. Aslı Şen, gönderisinde "Seyretmiş olduğunuz sanatçı adabı muaşeretten bir haber bir sanatçı. Neden star olamadığını bu akşam anladık. Özellikle kadın kadına gidecekseniz zaten gitmeyin!" ifadelerini kullandı. Daha sonra yaptığı paylaşımda mekanı terk ettiğini açıklayan Şen, "Sesine bayılmama rağmen, sahnesi ve özellikle kadınlara olan tavrı sebebiyle masamızı erkenden terk ettik! Biraz Tarkan'ı, Ebru Gündeş'i, Kenan Doğulu'yu ve Sezen Aksu'yu izlemesini öneririm. Starlık sadece sesle olmuyor! Mekanlarda sanatçı seçerken umarım bu söylediklerimizi dikkate alırlar'' dedi.

Etiketler : Linet Ali Şen Aslı Şen
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