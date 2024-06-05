Neden müzik? Genç sanatçı anlattı

Öncelikle sizi tanıyalım...

27 yaşındayım Kuşadası'nda yaşıyorum. Müziğe 9 yaşımda elektro gitar ile başladım. Zaman ilerledikçe piyano, bateri, bağlama, ud, bass gitar gibi çeşitli enstrümanlarla da ilgilenmeye başladım. Aynı zamanda 18 yaşımdan beri vokal yapıyorum. 2023 yılında Efes Bandosu orkestrası ile çalışmaya başladım. Selda Bağcan'ın yurt içi ve yurt dışı turnelerinde kendisine eşlik ettim.

Müzikte ilham aldığınız kaynaklar neler?

Armoni çok değerlidir. Denizde, ormanda, havada, uzayda ve evrende... Bunları incelemek beni çok etkiliyor. Sade ve naif olan bu bütünlüğün içinde hissettiğimiz duygular, yaşadığımız anılar bana ilham veriyor.

Kariyeriniz de unutmadığınız bir anınız var mı?

Selda Bağcan ile Almanya turnesinde sahneye çıkarken duvarda hayran olduğum müzisyenlerin kendi el yazılarıyla isimlerini görmüştüm. Onlarla aynı sahneyi paylaşmak anlatılamaz gerçekten... O sahneyi hiç unutamam. Sahnede çok hareketli olduğum için çeşitli sorunlar yaşanabiliyor. Defalarca düşme tehlikesi geçirdiğim sahnelerden birisi de o sahneydi. Davul platformunun üstünden zıpladığım bir anda dengemi kaybettim fakat son anda düzelttim kendimi. Unutulmaz bir sahne olmak üzereydi...

Hangi enstrümanları çalmaktan mutlusunuz?

Her ne kadar gitarist olsam da gizli bir bateri aşığıyımdır. Prova aralarında arkadaşlarımın başını şişirdiğimin farkındayım ama çalmayı çok seviyorum. Onun dışında ud ve bağlama çalmayı çok severim. Farklı tarzda enstrümanlar çalmak insanı kesinlikle geliştiriyor.

Söz ve beste yazmak sizin için nasıl bir süreç?

Söz yazmak kolay olmuyor maalesef. Yaşamadığınız duygular, görmediğiniz yerler hakkında bir şeyler yazmak kolay değil. Biraz tecrübe edinmek gerekiyor. Zor ama keyifli bir süreç oluyor. Günlük sıkıntılardan biraz da olsa uzaklaştığımı hissediyorum. Tabi bir şeye bu kadar yoğunlaşmak insanı yoruyor. Özellikle kayıt sürecinde şarkınızı defalarca dinlediğiniz için kendi şarkınızdan bile sıkıldığınız oluyor. Fakat bu sürecin sonunda yaşadığınız bütün zorluklara değdiğini görüyorsunuz.

Yakın zamanda bir albüm çalışmanız var mı?

Hali hazırda birkaç şarkım var. Önümüzdeki kış birkaç tekli çıkardıktan sonra bir albüm üzerine çalışma yapacağım. Yaz sezonu sahne takvimimiz çok yoğun olduğu için çalışmalarıma sonbahar aylarında başlıyorum.

Peki, son olarak neden müzik?

Düşüncelerimi melodilerle daha iyi aktardığımı düşünüyorum. Yalnız kaldığımda ya da ne yapacağımı bilemediğim anlarda müziğin yanımda olduğunu ve beni dinlediğini hissediyorum. Yıllardır müziğin içerisindeyim ve zaman geçtikçe daha da bağlanıyorum.