Necmettin Erbakan'ın kardeşi Kemalettin Erbakan vefat etti

Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın kardeşi Kemalettin Erbakan İstanbul'da hayatını kaybetti. 92 yaşında vefat eden Erbakan'ın cenazesinin yarın öğle vakti Fatih Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Merkez Efendi'deki aile kabristanına defnedileceği öğrenildi.

KEMALETTİN ERBAKAN KİMDİR?

Diş hekimi olan 92 yaşındaki Kemalettin Erbakan, 1950’lerden itibaren İstanbul’da Milli Görüş hareketinde yer aldı. Kemalettin Erbakan’ın, Necmettin Erbakan’ın hatıralarını anlattığı, “Etraftakiler” adlı bir de kitabı bulunuyor.

Başbakanlık görevini 28 Haziran 1996 ile 30 Haziran 1997 arasında sürdüren Necmettin Erbakan ise 27 Şubat 2011’de vefat etmişti.

(Akşam)