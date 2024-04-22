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22 Nisan 2024 Pazartesi 18:03:00 - Güncelleme:22 Nisan 2024 Pazartesi 18:03:00

Neçirvan Barzani: Başkan Erdoğan'ı ağırlamaktan mutluluk duyuyorum

Kaynak: AA

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Başkan Erdoğan'ı Irak ziyareti kapsamında "Erbil'de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu" belirtti.

Barzani, X sosyal medya hesabından Başkan Erdoğan'ın Irak ziyaretine ilişkin Türkçe açıklamada bulundu.

Barzani, açıklamasında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bağdat ve Erbil'e yaptığı tarihi ziyaret, bölgede hassas bir döneme denk geliyor." ifadelerini kullandı.

Ziyaretin, Irak ve IKBY ile Türkiye arasındaki güçlü siyasi, ekonomik ve güvenlik bağlarına da dikkat çektiğini belirten Barzani, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Erbil'de ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Barış, istikrar, ekonomik kalkınma gibi önemli konuları ele alacağız."

Etiketler : BARZANI IRAK KÜRT BÖLGESEL YÖNETİMİ BAŞKAN ERDOĞAN TÜRKİYE
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