Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme... İddianame kabul edildi
Kaynak: TRT Haber
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 10 kişi hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.
Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile firari emekli Albay Levent Göktaş'ın da bulunuduğu 10 kişi hakkında hazırlanan iddianame Ankara 36'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
İddianemede, Gülen ile örgüt yöneticilerinden Mustafa Özcan, Aydın Köstem ve eski istihbaratçı Enver Altaylı, Hablemitoğlu'nu öldürmeye azmettirmekle suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanacak. Böylece suikastın üzerinden 20 yıl geçtikten sonra dava açılmış oldu.
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