Necip Hablemitoğlu suikastının cinayet şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır hakkında yeni gelişme
Son dakika haberleri... Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Ankara'da 18 Aralık 2002'de uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturması kapsamında, Ukrayna'dan yakalanarak Türkiye'ye getirilen cinayet şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır, savcılık sorgusunun ardından Silahlı Örgüt Üyeliği ve Tasarlayarak Adam Öldürme suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza mahkemesine sevkedildi.
Ayrıntılar geliyor...
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