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09 Şubat 2022 Çarşamba 10:00:00 - Güncelleme:09 Şubat 2022 Çarşamba 13:02:00

Necip Hablemitoğlu suikastında Enver Altaylı izi!

Kaynak: Yeni Şafak

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Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında gözaltına alınan Nizamettin Afşar'ın “siyasi ve askeri casusluk” suçlamalarından 23 yıl hapis cezası alan FETÖ/CIA ajanı Enver Altaylı'yla bağlantısı olduğu ortaya çıktı.

Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturması Nuri Gökhan Bozkır'ın Ukrayna'da paketlenip Türkiye'ye getirilmesi ile hızlandı. Bozkır dün "silahlı örgüt üyeliği" ve "tasarlayarak adam öldürme" suçlarından tutuklanırken, suikastta parmağı bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan diğer 6 şüphelinin sorguları ise sürüyor. Şüphelilerin bağlantıları da ortaya çıktı.

ENVER ALTAYLI'YA ÇOK YAKIN

Yeni Şafak'ın haberine göre; Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Nizamettin Afşar, "siyasi ve askeri casusluk" ve "silahlı terör örgütüne üyelik" suçlarından 23 yıl hapis cezası alan FETÖ/CIA ajanı Enver Altaylı'nın yakın adamı. Hablemitoğlu suikastinde de adı geçen Altaylı, 2019 yılında verdiği ifadede Afşar için şu ifadeleri kullandı:

26 YILLIK ADAMI

"Nizamettin Afşar'ı 26 yıldır tanırım. 15 Temmuz günü (darbe girişiminin yaşandığı gece) Ankara'da Nizamettin Afşar'ın Çankaya Turan Güneş Bulvarı üzerinde bulunan ikametindeydim. Nizamettin Afşar benim 26 yıldan bu yana tanıdığım, evladım gibi sevdiğim, ailemden gördüğüm bir şahıstır. Benim her şeyimle ilgilenir. Ankara'da bulunduğum süre içinde şoförlüğümü de yapar."

PARALAR AFŞAR'DAN GEÇİYOR

Afşar'la Altaylı'nın bağlantıları bununla da sınırlı değil. 2019 yılında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan bir raporda da Enver Altaylı'ya Nizamettin Afşar üzerinden para transferi yapıldığı belirtildi. Aynı şekilde Altaylı'nın da yine Afşar üzerinden para transferleri yaptığı iddia edilmişti.

Etiketler : Necip Hablemitoğlu Enver Altaylı Nizamettin Afşar
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