Hablemitoğlu suikastı zanlısının Türkiye'ye iadesine karar verildi

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14 Aralık 2022 Çarşamba 15:53:00 - Güncelleme:14 Aralık 2022 Çarşamba 15:53:00

Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş'ın Türkiye'ye iadesine karar verildi

Kaynak: AA

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Hablemitoğlu suikastı faillerinden Mustafa Levent Göktaş'ın Türkiye'ye iadesine ilişkin talep, Bulgaristan makamlarınca kabul edildi.

Alınan bilgiye göre, akademisyen Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de silahlı suikast sonucu öldürülmesi olayının faillerinden olan ve hakkında kırmızı bülten bulunan Göktaş'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında "tasarlayarak öldürme" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından 5 Eylül 2022'de Bulgaristan'dan iadesi talep edilmişti.

Göktaş'ın Türkiye'ye iadesine yönelik talep, Filibe İstinaf Mahkemesinin bugün aldığı kararla kabul edildi. Kararın nihai nitelikte olduğu belirtildi.

Etiketler : necip hablemitoğlu suikast mustafa levent göktaş
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